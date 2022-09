Brad Pitt debutta come scultore: al museo con cappello western e sneakers Brad Pitt ha debuttato in un nuovo campo, quello della scultura. Per la sua prima mostra in un museo finlandese non ha rinunciato allo stille, apparendo cool con cappello western, completo over e sneakers.

A cura di Valeria Paglionico

Brad Pitt sta vivendo una nuova fase della sua vita: dopo essere tornato sui red carpet internazionali con uno stile inedito fatto di look colorati e originali, ora sembra essersi reinventato anche sul piano professionale. Sebbene non abbia abbandonato la carriera di attore, si è voluto mettere alla prova in un nuovo settore, quello dell'arte. Ha debuttato come scultore in un museo in Finlandia, a Tampere, presentando una serie di opere dal titolo We. La sua fonte d'ispirazione? Il turbolento divorzio da Angelina Jolie avvenuto nel 2017. Per la sua prima volta al museo non ha rinunciato al glamour, apparendo super cool di fronte i riflettori.

Il look "da museo" di Brad Pitt

Per la sua prima mostra d'arte nei panni di scultore Brad Pitt non ha rinunciato allo stile fashion e cool che lo contraddistingue da diversi mesi. Ha detto addio ai classici smoking e abiti su misura, ora preferisce qualcosa di più comodo e sporty. Al museo si è lasciato immortalare rilassato e con le mani nelle tasche con indosso un completo coloro tabacco con pantaloni over e felpa con la zip coordinata, completando il tutto con t-shirt bianca e giacchetta sportiva in ruggine. Non sono mancate le sneakers bianche e la barba incolta sul viso, anche se a fare la differenza è stato il cappello da cowboy marrone in pieno stile western.

Brad Pitt, le sculture sono ispirate al divorzio da Angelina Jolie

Brad Pitt si è dato alla scultura, ha presentato le sue prime opere al pubblico al Sara Hilden Art Museum, in Finlandia, accanto a quelle del musicista Nick Cave e dell'artista Thomas Houseago. La mostra si intitola We e sarà in esposizione fino al 15 gennaio 2023. L'opera chiave? Si chiama House a go go ed è una casa in miniatura alta 46 cm fatta di corteccia d'albero, tenuta insieme con del nastro adesivo. L'attore ha spiegato che questa svolta artistica è nata da una riflessione su se stesso avvenuta dopo il divorzio da Angelina Jolie, con questa nuova esperienza è riuscito a rendersi conto di aver ferito e di aver sbagliato con alcune scelte messe in atto nella sua vita.