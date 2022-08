Alessia Marcuzzi segue il trend della lingerie a vista: il look con gli shorts è griffato Alessia Marcuzzi lancia il look perfetto per l’estate in città: outfit total black e accessori rosso corallo, da abbinare al rossetto.

A cura di Beatrice Manca

Il mondo della moda d'estate si divide in due categorie: chi sfoggia tutti i colori dell'arcobaleno e chi è fedele al nero come religione. Anche se non è tra le tinte più fresche da portare con 40 gradi all'ombra, il total black si può portare in estate seguendo pochi semplici accorgimenti. La dimostrazione? Alessia Marcuzzi, che posa su Instagram abbronzata e sorridente con un look glamour, ravvivato da accessori color corallo (rossetto incluso).

Il look di Alessia Marcuzzi è perfetto d'estate in città

Negli anni Alessia Marcuzzi ha conquistato il pubblico italiano con il suo stile, sempre raffinato, e con il suo talento. Pochi giorni fa ha condiviso una foto che risale a prima del successo, in cui "copia" Sandy di Grease con capelli cotonati e camicia annodata. Adesso però ha deciso di cambiare colore alla chioma sfoggiando un morbido castano con sfumature caramello, un colore che risalta ancora di più con l'abbronzatura. Alessia Marcuzzi si gode le meritate vacanze e, tra un bikini e l'altro, ha sfoggiato il perfetto look da rientro in città: shorts, camicia aperta e reggiseno a vista. Il look total black è firmato Balenciaga: le camicie in cotone del brand, anche le più basic, superano facilmente i 900 euro.

Alessia Marcuzzi indossa Balenciaga

Alessia Marcuzzi con il rossetto rosso anche d'estate

Il look è completato da una bralette nera con orlo in pizzo e da accessori color corallo, perfetti per illuminare il nero d'estate. In particolare, ha scelto un paio di sandali del brand Alevi (in vendita sul sito al prezzo di 560 euro) e una pochette del suo marchio. Anche il rossetto è coordinato agli accessori: il rossetto rosso infatti è chic anche d'estate: nelle sfumature più luminose e calde fa risaltare l'abbronzatura ed è perfetto con un blush in tono, sia in vacanza che al rientro in città!