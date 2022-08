Alessia Marcuzzi 15enne nei panni di Sandy: “Tutte volevamo vestirci come lei, essere lei” Alessia Marcuzzi ha voluto ricordare Olivia Newton-John e lo ha fatto attraverso i suoi ricordi personali legati a Grease: un saggio di danza fatto a 15 anni.

A cura di Giusy Dente

Tutti abbiamo dei ricordi legati al musical Grease, il musical per eccellenza visto e rivisto più volte, che ha fatto emozionare, ballare e cantare intere generazioni. La morte di Olivia Newton-John li ha portati a galla.L'attrice è venuta a mancare all'età di 73 anni, si è spenta serenamente nel suo ranch in California: da anni era malata di tumore al seno, che le aveva certo stravolto la vita, ma le aveva dato anche una nuova prospettiva con cui guardare il mondo. "Non lo auguro a nessuno, ma per me è stato importante" aveva dichiarato a proposito della sua battaglia. In queste ore in tanti hanno rivolto un pensiero all'attrice: amici, colleghi, persone care, fan. Nel mondo nessuno ha mai dimenticato la sua interpretazione nei panni della dolce ma intraprendente Sandy, capace di far capitolare il bello e impossibile Danny.

Alessia Marcuzzi ricorda Olivia Newton-John e Sandy

Anche Alessia Marcuzzi si è unita al coro di persone che in queste ore stanno rivolgendo un pensiero a Olivia Newton-John e a Sandy. Nella brillante carriera dell'attrice e cantante, quella è sempre rimasta l'interpretazione più iconica di tutte, quella che l'ha consegnata a un successo mondiale. Da quel momento in poi non è mai uscita dai cuori dei fan e intere generazioni hanno cantato e ballato le canzoni di Grease, sognando di essere Sandy, di vestire dome lei, di vivere una storia d'amore come la sua. La conduttrice ha condiviso una foto che la ritrae appena quindicenne. Era dunque la fine degli anni Ottanta: il musical Grease era uscito da circa 10 anni e nel tempo sarebbe diventato un vero e proprio cult.

A distanza di oltre 40 anni dalla prima proiezione cinematografica (era il 1978), il film non ha perso il suo fascino e ha continuato a conquistare il pubblico, generazione dopo generazione. Nella foto, Alessia Marcuzzi ha i folti capelli biondi e mossi raccolti con una fascia bianca e porta dei grossi orecchini a cerchio d'oro; indossa dei leggings e una camicia bianca annodata in vita tipicamente anni Cinquanta (il decennio in cui Grease era ambientato). Difatti nel film sono ricorrenti i look da pin up, gli outfit bon-ton e i capi in pelle (soprattutto per il bello e dannato Danny, interpretato da John Travolta).

L'abbigliamento ha avuto un ruolo importante nel successo del film, perché gli abiti dei personaggi sono diventati copiatissimi negli anni a venire. Come ha ricordato Alessia Marcuzzi, pubblicando la foto di un saggio di danza della scuola che frequentava Casalpalocco, il quartiere di Roma dove è nata: "Olivia Newton-John è stata il sogno per me e per tante ragazze della mia generazione, che volevano cantare, ballare e vestirsi come lei. E soprattutto far capitolare il bello e dannato di turno, Danny! Tutte volevamo essere Sandy".