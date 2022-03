I look più iconici di Grease: dai pantaloni di pelle di Sandy agli outfit di John Travolta col chiodo in pelle Uscito al cinema nel 1978, Grease è ancora oggi considerato il musical per eccellenza. Uno dei punti forti del film sono i costumi dei protagonisti, ancora oggi fonte di ispirazione. I fan amano copiare quei look e riproporli: basti pensare ai pantaloni di pelle di Sandy o al chiodo di John Travolta.

A cura di Giusy Dente

John Travolta e Olivia Newton–John nei panni di Danny Zuko e Sandy Olsson

Dal 1978 (data di uscita della pellicola) a oggi non esiste individuo che non si sia ritrovato a fare i conti con Grease almeno una volta nella vita. E questo non solo perché è periodicamente riproposto in tv, ma perché è stato portato a teatro, perché le canzoni sono proposte alle feste in spiaggia e in discoteca, perché è uno dei temi più gettonati alle feste in costume. Proprio l'abbigliamento ha una parte molto importante nel film, che ha contribuito a decretarne un successo così durevole. Basti pensare alla scena in cui un giovanissimo John Travolta (appena 23enne) balla con Olivia Newton-John sulle note della celeberrima You're the one that I want. Il look rock di Sandy si contrappone a quello decisamente più bon ton fino a quel momento sfoggiato. E che dire di Danny: irresistibile e destinato a fare strage di cuori, con la T-shirt abbinata ai jeans e al chiodo di pelle, come un perfetto James Dean.

1. La giacca di pelle di Sandy venduta all'asta e poi restituita

Sandy non ha esattamente uno stile seducente: non indossa shorts o tubini aderenti, non esagera coi colori, mantenendosi sempre su outfit soft dalle delicate tonalità pastello. Ma quando si tratta di mettere da parte la mise da brava ragazza ci riesce benissimo. In una delle scene cult del film indossa un giubbotto di pelle nera decisamente rock. Forse non tutti sanno che il capo è stato messo all'asta insieme ad altri oggetti di scena legati al musical per raccogliere fondi a favore dell'Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre di Melbourne. Il centro di ricerca e cura contro il cancro è stato fondato in Australia dall'attrice, che per tre volte si è ammalata al seno. Ebbene, il ricco collezionista che ha acquistato la giacca per 243.000 dollari (circa 220.000 euro) ha sì fatto la donazione all'istituto, ma ha poi ha fatto un gesto curioso e unico: ha restituito la giacca alla legittima proprietaria, preferendo che a conservarla per sempre fosse lei. Nessuno conosce l'identità dell'uomo, che si è solo definito il fan numero 1 di Olivia Newton-John.

Sandy con l’iconica giacca di pelle

2. I pantaloni di pelle di Sandy le sono stati cuciti addosso

Strizzatissima in un paio di pantaloni skinny di pelle (che aderenti è dire poco), Sandy scuote i fianchi e fa breccia una volta per tutte nel cuore di Danny, mostrandogli il suo lato più deciso e ribelle. E pensare che il regista aveva scelto la Newton-John perché incantato dalla sua delicatezza! Era molto in dubbio, non sapeva se sarebbe stata in grado di interpretare bene quella scena, come invece è stato. Una scena memorabile, da guardare e riguardare, che però non è stato poi così semplice girare. Sì perché non tutti sanno che quei pantaloni così esageratamente attillati venivano letteralmente cuciti addosso all'attrice ogni mattina. Lo ha raccontato lei stessa, specificando che per una settimana era stata costretta a fare esageratamente attenzione a ogni pasto. Inoltre, altra curiosità, quando è stata girata la scena finale c'era una temperatura di oltre 40 gradi: non proprio l'ideale per ballare fasciata in un paio di pantaloni di pelle nera.

Sandy coi pantaloni di pelle

3. John Travolta come James Dean

I capi must del guardaroba di Danny erano il chiodo di pelle e la T-shirt. Negli anni Settanta erano il simbolo di una generazione che voleva sedurre, che voleva distinguersi con decisione e forza. Il mito di riferimento era lo stiloso James Dean degli anni Cinquanta, col suo look da ragazzo ribelle e brillante. Da quel momento in poi l'abbinamento jeans con risvolto, T-shirt (bianca o nera) e chiodo di pelle è diventato quello più gettonato, arrivato fino ai giorni nostri. Le passerelle hanno continuato a riproporre questo outfit, declinandolo e reinterpretandolo in base ai tempi, in modi diversi: in chiave formale o genderless, con dettagli colorati o con linee over.

Il look di Danny Zuco

4. Il look da pin-up di Rizzo

Se Sandy è la brava ragazza che veste bon-ton, con gonna a ruota lunga e camicetta candida, Betty Rizzo è l'opposto. È una ragazza spregiudicata e sfrontata, che non ha paura di osare, che attira su di sé sguardi e commenti: più che adeguarsi alla massa preferisce distinguersi a modo suo. Il suo stile comunica modernità, ribellione, libertà, seduzione e femminilità. Nel film sfoggia sempre shorts, pantaloni e gonne aderenti, camicette aperte: una vera e propria pin-up girl insomma. E anche lei ha fatto scuola, visto che i suoi outfit sono tra i più imitati e copiati.

I personaggi di Grease

5. L'outfit di Frenchy con la giacca rosa

Rizzo è leader delle Pink Ladies, una sorta di gang femminile fondata assieme a Frenchy. Il personaggio ha immediatamente riconoscibile coi suoi capelli rossi e ricci ed è quella che veste sempre colorato. In una scena ha un vestito giallo con scarpe abbinate, anche se il suo capo must, quello più iconico, è la giacca rosa. Questo colore ritorna anche sui suoi capelli, quando commette un errore durante la tintura e si ritrova con la chioma color confetto! E in qualche modo ha anticipato i tempi, visto che proprio il pink è uno dei colori maggiormente di tendenza oggi, gettonatissimo anche tra le celebrities.