Luca Vezil e Virginia Stablum insieme a Venezia ’80: il primo red carpet di coppia è in total black Luca Vezil e Virginia Stablum sono usciti allo scoperto da diversi mesi ma solo di recente hanno calcato per la prima volta un red carpet insieme. Sono volati a Venezia per il Festival del Cinema, apparendo adorabili in total black.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si sta svolgendo l'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e ogni giorno il red carpet viene preso d'assalto dalle star che vengono invitate alle prime dei film. Nel weekend ad attirare le attenzioni dei media è stata una nuova coppia che sta spopolando sui social, quella formata da Luca Vezil e Virginia Stablum. Lui è l'ex di Valentina Ferragni, lei la reginetta di bellezza che ha rappresentato l'Italia a Miss Universo e insieme sono usciti allo scoperto poco prima dell'estate, spingendo così anche la sorella di Chiara Ferragni a mostrarsi ufficialmente in pubblico in compagnia del nuovo fidanzato Matteo Napoletano. Quale migliore occasione dell'evento in Laguna per debuttare in pubblico?

Luca Vezil e Virginia Stablum in coordinato a Venezia

Fino ad ora Luca Vezil e Virginia Stablum si erano mostrati insieme solo sui social, lo scorso weekend le cose sono cambiate e hanno partecipato per la prima volta a un evento mondano in coppia. Erano tra gli invitati alla prima del film Maestro e non hanno esitato a posare fianco a fianco, scambiandosi baci e tenerezze a favore di macchina fotografica. Per Luca non si tratta della prima volta a Venezia, era volato al Festival già qualche anno fa in compagnia di Valentina Ferragni, presenziando all'anteprima del documentaria di Chiara (nel quale appariva in prima persona proprio in qualità di "fidanzato storico" della minore delle sorelle Ferragni).

Luca Vezil e Virginia Stablum (in Alexandre Vauthier)

Virginia Stablum è una regina dark

Lasciatosi alle spalle la storia con Valentina, Luca Vezil ha sfilato al fianco della nuova compagna Virginia, rendendo l'evento ancora più speciale con dei look coordinati. Entrambi hanno puntato sullo stile dark: se da un lato lui è rimasto fedele al classico smoking ma in versione doppiopetto, lei ha esaltato la sua innata bellezza con un lungo abito a tubino di Alexandre Vauthier. Si tratta di un modello a sirena dalla silhouette fasciante, caratterizzato da una scollatura strapless arricchita da un volant di tulle. Capelli legati in uno chignon, gioielli Salvini, dalla collana rigida al bracciale abbinato, fino ad arrivare ai pendenti, e make-up impeccabile: Virginia ha commentato le foto di coppia semplicemente con la didascalia "Side by side".