Sophie Codegoni: “Momento delicato per me e Alessandro Basciano, non potevo far finta di nulla” Sophie Codegoni ha rotto il silenzio sulla crisi con Alessandro Basciano: l’ex tronista e gieffina ha confessato di star vivendo un “momento delicato che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia”. Poi ha rassicurato: “Con l’amore e la positività tutto si può risolvere”.

A cura di Gaia Martino

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno attraversando un periodo di crisi. Dopo la notizia circolata negli ultimi giorni, l'ex tronista e concorrente del GF Vip ha rotto il silenzio confermando il periodo delicato che sta affrontando con il suo compagno. La coppia nata nel reality di Alfonso Signorini, lo scorso maggio ha dato il benvenuto alla prima figlia insieme, Celine Blue. "State tranquilli perché con l'amore e la positività tutto si può risolvere" ha rassicurato la Codegoni.

Le parole di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni con una Instagram story ha confermato la crisi che sta vivendo con Alessandro Basciano rassicurando però i fan sulle ipotesi di drastica rottura. "Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla. Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita, perché credo che i social debbano essere un posto leggero e positivo": ha iniziato così il lungo messaggio prima di spiegare cosa sta accadendo nella sua vita di coppia.

Tutti noi abbiamo i nostri problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere, sia personali che di coppia, e non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia. Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli perché con l'amore e la positività tutto si può risolvere.

L'ex tronista e gieffina ha così concluso: "Ci tenevo a dirvelo perché sono davvero grata per tutto l'amore e il sostegno che ogni giorno mi date e ci date e non mi sembrava corretto far finta di nulla davanti all'evidenza". Questa non sarebbe la prima volta che la coppia affronta un momento particolare: circa un mese dopo la nascita della loro prima figlia insieme già circolarono voci che parlavano di una presunta crisi. A giugno poi lei raccontò: "Non siamo la famiglia del Mulino bianco, ci sono duemila litigi in casa. Ma quando una coppia è vera, è anche giusto scontrarsi".