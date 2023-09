Sophie Codegoni a Pechino Express con Antonella Fiordelisi, ha rinunciato dopo la lite con Basciano Svelato il motivo celato dietro l’ultima crisi tra i “Basciagoni”. Ad allontanare i due la decisione di Sophie Codegoni di partire per Pechino Express insieme ad Antonella Fiordelisi. Una volta scoperto l’impegno, Alessandro Basciano sarebbe andato su tutte le furie.

A cura di Stefania Rocco

Svelato il motivo celato dietro la recente crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Secondo SdlTv, ad allontanare i due sarebbe stata la decisione dell’ex tronista di Uomini e Donne di partire per Pechino Express insieme ad Antonella Fiordelisi. Una volta scoperto l’impegno professionale, però, Basciano sarebbe andato su tutte le furie e avrebbe addirittura con trattato i suoi legali, gesto che ha spinto Sophie a rinunciare alla partecipazione al reality show.

Che cosa è accaduto tra Sophie, Basciano e Fiordelisi

Secondo quanto si legge su SdlTv, l’accordo che avrebbe portato Fiordelisi e Codegoni di fronte alle telecamere di Pechino Express sarebbe stato addirittura definito prima di saltare: “Era tutto pronto: Sophie Codegoni, neo mamma, sarebbe dovuta partire in coppia con Antonella Fiordelisi come concorrente della nuova edizione di ‘Pechino Express’. Selfie insieme a pranzo per festeggiare il nuovo lavoro in tv. Le rispettive agenzie che avevano dato l’ok per cifre e contratti, i primi rumors social…poi all’improvviso tutto si è stoppato”. Il motivo dello stop sarebbe da attribuire proprio alla crisi con Basciano:

Ed è successo quando Alessandro Basciano, all’oscuro di tutto (i due erano già in crisi), ha appreso la notizia ed è andato su tutte le furie perché una nuova esperienza lontana da casa, con la piccola Celine Blue nata pochissimi mesi fa; non sarebbe stata una scelta consona legata al rapporto madre – figlia che in questi primi mesi crea quel legame indissolubile che poi dura una vita. Ecco svelato il motivo che aveva spinto i due a separarsi. Pare che Basciano avesse già convocato i suoi legali. Il tempo però, quando c’è un amore forte, porta le giuste riflessioni e la Codegoni ha salutato Antonella e “Pechino” ed è tornata dalla sua famiglia per la felicità del compagno. Una storia a lieto fine dunque…

L’ultima crisi tra i Basciagoni

A lasciare intuire la crisi tra i due era stata la mossa social di Basciano che, per l’ennesima volta, aveva smesso di seguire la compagna su Instagram. Proprio la partenza per Pechino Express avrebbe esasperato la tensione tra i due, portandoli ad allontanarsi. Fino alla marcia indietro di Sophie che ha scelto di non partire e di restare vicino alla sua bambina e al compagno.