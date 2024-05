video suggerito

Pechino Express 2024, i vincitori sono i Pasticcieri: l’abbraccio tra Massimiliano, Damiano e Antonella A vincere Pechino Express sono i Pasticcieri, che hanno avuto la meglio in una finale contro la coppia Italia Argentina. I quattro hanno assistito insieme alla finale senza sapere chi avesse vinto e, al momento della proclamazione, c’è stato un abbraccio tra Fiordelisi e i due Pasticcieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Si è chiusa un'altra edizione di Pechino Express e a trionfare, stavolta, sono stati i Pasticcieri. La coppia, che è stata protagonista per tutto il corso di questa edizione imponendosi molto spesso alla fine delle singole puntate, è riuscita a spuntarla sulla coppia Italia Argentina, con Antonella ed Estefania costrette a subire lo smacco della vittoria dei loro antagonisti dopo una finale molto agguerrita, a margine di un percorso in cui non sono mancati sgambetti e dispetti tra i concorrenti.

I Pasticcieri sono i vincitori di Pechino Express: qual è il premio

Ad avere la meglio alla fine dell'ultima puntata sono stati appunto i Pasticcieri. La coppia si è aggiudicata il ricco montepremi da Oltre 50.000 euro, successivamente versati a delle associazioni che operano sul territorio, come lo stesso Costantino della Gherardesca ha ricordato a ogni puntata, nel momento in cui premiava con una medaglia simbolica la coppia vincitrice.

La finalissima tra Pasticcieri e Italia Argentina

L'atto finale dell'ultima puntata di Pechino Express è stato la finalissima Pasticcieri vs. Italia Argentina, una giornata frenetica e appassionante che le coppie hanno trascorso con un solo obiettivo: saltare per primi sul tappeto rosso. Dopo l’ultima notte in Sri Lanka, all’alba si sono recati al Central College Cricket Playground di Sigiriya per un improvvisato match di cricket, quindi – dopo aver offerto un passaggio fino alla loro abitazione a una famiglia locale, donando anche loro una pianta di jackfruit, il frutto della condivisione, in segno di simbolica riconoscenza per l’ospitalità ricevuta durante tutto il viaggio – tutti a bordo di un Tuk-tuk in direzione Sigiriya, verso le famosissime rovine del Palazzo Reale, Patrimonio dell’Umanità. Prima di arrivarci hanno dovuto prima sfidare la Lion Rock, la roccia del leone, così chiamata per il gigantesco leone scolpito nella roccia che un tempo decorava il Palazzo Reale: 1200 scalini per arrivare sulla cima della roccia, dove li attendeva l’indizio più importante, quello con la localizzazione del tappeto rosso. Damiano e Massimiliano e Antonella ed Estefania hanno quindi recuperato quel che rimaneva delle loro forze puntando dritti alla maestosa rocca di Sigiriya, un luogo suggestivo che domina le distese verde smeraldo dello Sri Lanka. E qui, tra un incantatore di serpenti e dei ballerini di Naga Dance vestiti con abiti tradizionali, i due fratelli lucchesi diventati star della pasticceria in America sono arrivati ancora una volta per primi.

La coppia Italia Argentina

La reazione di Antonella Fiordelisi dopo la finale

Gli stessi Pasticcieri non erano a conoscenza della loro vittoria e hanno appreso di aver vinto proprio durante la messa in onda della puntata, vista insieme ad Antonella Fiordelisi. Come noto, infatti, per le tre coppie finaliste si gira una scena in cui li si proclama vincitori, lasciando dunque nel mistero il vero esito. Così Antonella, Estefania, Massimiliano e Damiano, si sono riuniti per assistere insieme alla finale e al momento della proclamazione Antonella Fiordelisi, che pure si era mostrata molto agguerrita nel corso del programma, si è sciolta in un sorriso abbracciando gli antagonisti e complimentandosi con loro.