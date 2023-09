Sophie Codegoni e Basciano in crisi, un’ex gieffina: “Hanno fatto un figlio senza riflettere” Nel bel mezzo di una crisi sentimentale, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano attirano le critiche di Selvaggia Roma, ex gieffina che sui social interviene punzecchiando piuttosto duramente la coppia che da qualche mese ha avuto una bambina: “Sempre stata una coppia tossica, sono stati incoscienti”.

A cura di Giulia Turco

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono nel pieno di una crisi sentimentale. Ad un anno di distanza dalla proposta di matrimonio arrivata sul red carpet di Venezia, non ci sarebbe ancora alcun progetto concreto riguardo alle nozze, anzi. La coppia di ex gieffini è stata protagonista di diversi tira e molla negli ultimi mesi, che non sono passati inosservati sui social.

Selvaggia Roma piccata su Sophie e Alessandro

Ecco perché ormai risulta poco attendibile l’ennesima voce di crisi. Secondo alcuni, l’ipotesi di una rottura non sarebbe altro che il tentativo di creare clamore mediatico attorno alla coppia, ma c’è chi è pronto a scommettere che sia tutto vero e che i due non siano mai apparsi destinati a durare. “Essere così incoscienti e senza riflettere fare un figlio su basi che non ci sono mai state”, tuona l’ex gieffina Selvaggia Roma su Instagram, commentando un post di Giuseppe Porro che riportava la notizia. “Avete tirato una coppia che già era tossica dagli inizi, ma io dico, come cavolo si fa a fare un figlio su una base che non esiste?”; si sfoga Selvaggia. “Sophie non la conosco”, specifica. “Ma conosco lui e la sorella, due persone che si credono il mondo, irrispettosi e odiosi. Lui molto maleducato, tra l’altro”. Poi ancora, tra i commenti, in un botta e risposta con alcuni fan della coppia: “Non è mai stata una relazione sana, perciò giudico da quello che si è visto. Fare un figlio a 19 anni, con una base e con un uomo che non ci sono mai stati, è un po’ una brutta situazione”.

La replica di Sophie Codegoni alle voci sulla rottura

Le indiscrezioni su una presunta rottura sono arrivate dalle pagine di Novella2000. Il settimanale ha dati praticamente per certo l’allontanamento della coppia, facendo luce su un presunto periodo di crisi che durerebbe ormai da tempo. Basciano continua a tacere, mentre Sophie è voluta intervenire su Instagram per raccontare la sua versione dei fatti, ammettendo il periodo difficile che sta attraversando insieme al compagno: “Non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia”, ha fatto sapere con una storia via social. “Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli perché con l'amore e la positività tutto si può risolvere”.