La risposta di Basciano alla crisi con Sophie Codegoni: “Più siamo legati, più ci arrabbiamo” Alessandro Basciano risponde alle voci di crisi con Sophie Codegoni pubblicando alcuni scatti che scaccerebbero le nubi attorno al loro rapporto.

A cura di Ilaria Costabile

Da qualche tempo Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sembravano più distanti. Gli indizi social lasciavano presagire una crisi piuttosto profonda per i due ex gieffini, tanto che l'ex tronista di Uomini e Donne aveva sentito la necessità di chiarire con i suoi followers quanto stesse accadendo tra lei e il suo compagno. Il deejay, nel frattempo, ha pubblicato su Instagram degli scatti che andrebbero ad allontanare definitivamente il turbamento che li ha coinvolti e che, invece, lascerebbero spazio ad un momento in cui la serenità sia davvero più vicina.

La risposta di Alessandro Basciano

"Quanto più siamo attaccati a qualcosa, tanto più è probabile che ci arrabbiamo. Ti amo" scrive Alessandro Basciano accanto a due scatti in cui è ad un palmo dal viso di Sophie Codegoni, quasi sul punto di baciarla. Lei, di tutta risposta, commenta scrivendo "Ti amo" e a seguire spunta anche il commento di Daniele Dal Moro che scrive "Due cuori e una capanna". Un post piuttosto eloquente, che non lascia spazio a interpretazioni. Un'ora prima, d'altronde, il gieffino aveva pubblicato una storia in cui inquadrava anche la sua dolce metà, a conferma del fatto che tra loro le cose stiano andando decisamente meglio di quanto traspariva negli ultimi giorni.

Il chiarimento di Sophie Codegoni

Solamente nella giornata di domenica 3 settembre, però, Sophie aveva deciso di aprirsi con i suoi followers, ammettendo che lei e Basciano si trovassero in un momento di difficoltà: "Non potevo far finta di niente", ha dichiarato giustificandosi per il silenzio degli ultimi giorni sulla questione, nonostante le continue domande e l'interessamento dei loro assidue seguaci e sostenitori. L'ex gieffina, poi, aveva aggiunto: "Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli perché con l'amore e la positività tutto si può risolvere". In fin dei conti, quindi, un messaggio incoraggiante, con il quale la ventenne ha voluto sottolineare quanto l'amore sia il collante del loro rapporto.