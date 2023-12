Chanel Totti e il fidanzato sulle piste da sci con gli originali passamontagna cartoon La figlia di Ilary Blasi e dell’ex capitano della Roma ha indossato una giacca da scii stampata e colorata durante la vacanza a Sainkt Moritz assieme alla famiglia.

A cura di Annachiara Gaggino

Un look decisamente particolare quello che Chanel Totti ha scelto di sfoggiare durante la sua giornata di scii sulle piste di Sankt Moritz. Approdata nella destinazione svizzera assieme alla madre Ilary Blasi, il fratello maggiore Cristian Totti e il fidanzato Cristian Babalus, la figlia dell'ex capitano della Roma ha trascorso qualche giorno in montagna, tra pranzi di lusso e discese. Se per le passeggiate nella cittadina ha indossato una tuta fluffy color biscotto abbinata a un paio di sneakers nere firmate Chanel, per sfrecciare con gli scii ha optato per i colori sgargianti.

Il look pop di Chanel Totti

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha condiviso alcuni scatti assieme al fratello sui social. I due sfoggiano delle tute da scii molto appariscenti, quella di lei caratterizzata da un maxi disegno stile Pop Art che rappresenta il viso di una donna, declinato nei tipici colori del movimento artistico. Dal giallo fluo al rosso, la sedicenne è sicuramente facile da riconoscere sulle piste. A completare il look un paio di pantaloni a stampa jeans e un cappellino in lana griffato Chanel, proprio come lei. Il fidanzato, invece, ha scelto di indossare sopra la giacca da snowboard una canottiera oversize che imita quelle dei giocatori di basket.

I passamontagna disegnati della coppia

I due hanno indossato dei passamontagna molto caratteristici, dai disegni divertenti e singolari. Per Cristian una linguaccia spunta sotto la mascherina arancione fluo, mentre Chanel sfoggia una sorriso decisamente mostruoso. Il modello scelto dalla secondogenita è decorato da una dentatura larga che ricorda quella dei teschi.