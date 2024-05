Chanel Totti, per il compleanno di Ilary Blasi sfoggia occhiali a specchio e orecchini da 900 euro

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Chanel Totti

Per Chanel Totti è stata una domenica in famiglia molto speciale. Dopo il viaggio in Cappadocia con la madre Ilary Blasi e i fratelli Christian e Isabel, la secondogenita ha festeggiato ancora una volta con amici e familiari il compleanno della conduttrice. Per l'occasione è stato organizzato un piccolo pranzo nel giardino di casa, con tanto di torta con scritta molto ironica per i suoi 43 anni. Dopo il pranzo, la 16enne si è scattata un selfie che mostra il nuovo colore di capelli scelto per la primavera 2024 e due accessori griffati davvero esclusivi.

Chanel Totti, occhiali da sole e orecchini coordinati

Nella foto si riconosce subito il modello di occhiali da sole scelto da Chanel Totti. Si tratta di un paio di occhiali a maschera con effetto specchio e il logo di Prada al centro della montatura. Sui vari e-commerce questo modello dalle vibes anni Duemila viene venduto a 450 euro. A completare il look dall'ispirazione d'inizio millennio, Totti ha indossato una fascia nera sui capelli biondo platino: un tocco in stile Barbie che ben si addice a questo periodo.

Chanel Totti con occhiali da sole a specchio

I capelli acconciati con la fascia mettono in risalto gli orecchini a goccia, accessorio must have da ormai un paio di stagioni. Si tratta del modello Drop (in inglese "goccia") di Bottega Veneta, disponibile in argento e oro e in due dimensioni diverse, piccoli e grandi. La versione scelta da Chanel Totti è quella in argento sterling che, per le sue grandi dimensioni, asseconda la forma del viso. Il modello grande costano 900 euro, mentre la versione più piccola costa 620 euro. L'ultimo tocco al look è stato il mezzo guanto in vernice verde quasi da pop star anni Novanta: una mise dal tocco vintage impreziosita da questi due accessori super lusso.

Chanel Totti con gli orecchini Drop di Bottega Veneta