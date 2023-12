Ilary Blasi a Londra con Isabel: tra cappelli e borse firmate spunta l’anello con diamante da 7 carati La conduttrice vola a Londra con il compagno Bastian Muller e la figlia più piccola Isabel. Negli scatti pubblicati sui social si nota un solitario al dito di Blasi, forse un nuovo matrimonio in vista?

A cura di Annachiara Gaggino

Ilary Blasi a Londra con la figlia

Ilary Blasi si concede un romantico fine settimana a Londra in compagnia della figlia più piccola e del compagno. Mentre i fan aspettano l'intervista a Verissimo che andrà in onda oggi pomeriggio alle 17, la conduttrice sceglie di passare un paio di giorni nella capitale britannica, tra passeggiate in famiglia e look invidiabili.

Ilary Blasi nella foto in cui appare l'anello

La fuga a Londra con la famiglia

Giusto il tempo per prendersi gli applausi per il documentario Unica, prodotto da Netflix, che ha già scalato le classifiche, Ilary Blasi si rimette in viaggio. Tornata poco tempo fa da una fuga a New York, assieme al fidanzato Bastian Muller, dove hanno festeggiato un anno dal primo incontro (avvenuto sempre nella Grande Mela), la conduttrice è ripartita questa volta portando anche la figlia minore, Isabel. La bambina, protagonista delle storie su Instagram di Blasi, si sta godendo la città visitando le più celebri attrazioni. L'ex presentatrice de L'Isola dei famosi, invece, sceglie di sfoggiare un look comodo adatto anche per ripararsi al freddo della città. Tra jeans e cappotti, Ilary Blasi sfoggia un cappello nero in lana firmato Chanel con la grande scritta rosa, abbinata a una Kelly di Hermès dello stesso colore e dal valore di 25mila euro.

Ilary Blasi e Isabel Totti

Lo scatto romantico con il compagno e la foto dell'anello

Tra un'immagine di Isabel e una di coppia, dove i due hanno posato sfoggiando lo stesso dolcevita grigio ai più attenti non è potuto saltare all'occhio un nuovo gioiello di Ilary Blasi: un anello da 6 o 7 carati. Non si sa ancora nulla sulla provenienza, se sia stato un regalo del compagno oppure sul suo significato. Sarà un anello di fidanzamento? Forse lo annuncerà oggi pomeriggio a Verissimo nel salotto dell'amica Silvia Toffanin.

Bastian Muller e Ilary Blasi