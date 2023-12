Ilary Blasi fugge all’estero mentre va in onda la sua attesa intervista a Verissimo L’intervista a Verissimo della conduttrice è in programma per domenica 3 dicembre su Canale 5, nel corso dell’appuntamento con Verissimo. Ilary non perde tempo e salta su un nuovo aereo per Londra, dove trascorrerà il weekend, lontano dai rumors che genererà la sua attesa presenza televisiva.

Ilary Blasi fugge fuori dall’Italia in attesa della messa in onda della sua intervista a Verissimo. Sembra ormai una scelta voluta quella della conduttrice di allontanarsi da ogni possibile polemica ogni volta che si espone mediatamente, come ha fatto in prossimità dell’uscita del suo documentario Unica su Netflix.

Ilary Blasi scappa dai rumors mentre in Italia si parla solo di lei

Venerdì 24 novembre, mentre il suo documentario-film scalava le classifiche Netflix arrivando ben presto ad essere il contenuto più visto della settimana sulla piattaforma, Ilary Blasi si godeva la festa del Ringraziamento per le strade di New York. È nella Grande Mela infatti che la conduttrice è volata insieme a Bastian Muller per festeggiare il primo anno di fidanzamento, iniziato proprio nella romantica cornice di New York, come ha rivelato sui suoi social. Ora che sta per andare in onda la sua intervista a Verissimo, Ilary salta su un nuovo aereo alla volta di Londra, dove trascorrerà il weekend del 2 e 3 dicembre, lontano da occhi indiscreti e dai rumors che genererà la sua attesa presenza televisiva.

Cosa dirà nell'intervista a Verissimo

La sua intervista a Verissimo è in programma per domenica 3 dicembre su Canale 5, nel corso dell’appuntamento con Verissimo. Ad una settimana dall’uscita del suo documentario Netflix, Ilary Blasi aggiungerà dettagli rispetto alla sua verità sulla separazione da Francesco Totti, commentando insieme a Silvia Toffanin la scelta di raccontarsi con un intero docu film, all’oscuro di molti. L'ultima volta nello stesso salotto, si era sfogata nei confronti dei media, difendendo il suo matrimonio con Francesco Totti. Le rivelazioni arrivate di lì a poco tempo poi avrebbero ribaltato la situazione. L’intervista in programma sarà anche l’occasione, dopo mesi di silenzio, per rivelare di più del suo futuro televisivo, ancora incerto tra il ritorno de L'isola dei Famosi e l'eventuale conduzione di altri programmi Mediaset.