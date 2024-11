video suggerito

Ilary, la nuova serie di Ilary Blasi: trama, data di uscita e quanti episodi sono Dopo il documentario Unica, Ilary Blasi sarà protagonista di una serie tutta sua, annunciata tramite un video condiviso sui social. I cinque episodi saranno disponibili su Netflix dal 9 gennaio 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A un anno dal documentario Unica, Ilary Blasi annuncia l'uscita della nuova serie in cui sarà protagonista. Si intitola Ilary e arriverà su Netflix con cinque episodi il prossimo 9 gennaio. La notizia è arrivata tramite un post condiviso dalla piattaforma streaming e dalla conduttrice sui social.

Cosa sappiamo della nuova serie di Ilary Blasi

A un anno da Unica, in cui ha parlato della dolorosa separazione dal marito Francesco Totti, Ilary Blasi torna con una serie che mostra il dietro le quinte della sua vita. La conduttrice si racconta in cinque episodi in cui è pronta a far vedere al pubblico la sua quotidianità, un viaggio che permette di gettare uno sguardo sulla sua rinascita personale, tra momenti di leggerezza e autoironia. Ilary è diretta da Tommaso Deboni e scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli e sarà disponibile dal 9 gennaio 2025 su Netflix.

Il video di Ilary Blasi per annunciare la nuova serie su Netflix

L'annuncio dell'arrivo della nuova serie Ilary è arrivato tramite un post condiviso da Netflix e dalla conduttrice sui social, nella didascalia si legge: "Noi le carte non sappiamo leggerle, ma una cosa è certa: il 9 gennaio esce Ilary, la nuova serie sulla vita di Ilary Blasi, solo su Netflix". Nel video diffuso su Instagram protagonista è la conduttrice in dialogo con una cartomante: "Quindi è qui si legge il futuro? Solo carte buone. È un periodo che butta bene, uscirà la mia serie". La risposta della lettrice di tarocchi è chiara: "Il Mondo, sei giunta alla fine di un ciclo e stai per iniziare una nuova fase della tua vita". Il commento di Ilary: "Eh beh dai, questa era facile, lo sanno pure i sampietrini". La showgirl, però, insiste per sapere come andrà la sua serie. "Sicuramente è di rottura rispetto al passato, le persone si aspettano una cosa ma tu le stupirai. Emergerà anche la tua difficoltà ad entrare in contatto con gli altri" è il responso. Il video si conclude con una battuta di Blasi "le carte sono le sue ma quando la seduta finisce lo inzio e lo decido io" che fa eco ad una frase che rivolse a Corona quando conduceva il Grande Fratello nel 2018: "Tu sei un caciottaro e qui lo show, quando inizia e quando finisce, lo decido io! Ti ho detto tutto, quello che sei tutta Italia lo ha capito. Ciao, buona vita, Fabrizio! Chiudetemi il collegamento".