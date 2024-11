video suggerito

“Barbara D’Urso tornerà in Rai a maggio 2025”: l’indiscrezione di Roberto Alessi Nuove indiscrezioni sul futuro professionale di Barbara D’Urso. Secondo Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, la conduttrice potrebbe tornare presto in Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuove indiscrezioni sui prossimi passi della carriera di Barbara D'Urso. Per la conduttrice ci sarebbe all'orizzonte un ritorno in Rai. A lanciare l'indiscrezione è stato Roberto Alessi. Secondo quanto sostiene il direttore di Novella2000, fonti autorevoli gli avrebbero assicurato che nel 2025, la conduttrice tornerà a essere uno dei volti Rai.

Barbara D'Urso e l'indiscrezione sulla carriera: quando dovrebbe tornare in Rai

Roberto Alessi, su Instagram, sembra non avere dubbi. Il direttore dichiara: "Barbara D'Urso torna in Rai. Me lo assicurano e le fonti sono più che autorevoli. Incrocio le dita per lei". Il magazine Novella 2000, da lui diretto, lancia la notizia in copertina: "Barbara D'Urso, è fatta, torna in Rai. Da maggio di nuovo in TV ci assicurano". Dunque, da quanto si legge, la notizia potrebbe sembrare ormai prossima alla conferma ufficiale. Tuttavia, sulla rivista, lo stesso Roberto Alessi usa toni che invitano alla cautela:

Me lo danno per certo, ma è una notizia che potrebbe essere anche smentita. Nulla è ufficiale, nulla è confermato, perché per ora è tutto molto molto riservato.

Cosa farebbe Barbara D'Urso in Rai

Novella2000 aggiunge anche alcuni dettagli sull'ipotetico ritorno di Barbara D'Urso in Rai. La conduttrice potrebbe ricomparire in video a partire da maggio 2025: "Pare che la conduttrice abbia in cantiere un progetto pilota che potrebbe vedere la luce già il prossimo maggio". Sul fronte Rai al momento tutto tace. Un anno e mezzo fa, Barbara d'Urso diceva addio a Mediaset e al programma Pomeriggio Cinque. In un'intervista rilasciata a Domenica In lo scorso marzo raccontò:

Non ho ancora elaborato il lutto, il dolore di quello che mi è accaduto, della modalità con cui sono stata strappata via dalla mia vita. Mediaset mi ha dato tanto, sono stata 23 anni lì, 16 anni in diretta tutti i giorni. Ho dato tanto a quell'azienda, ci sono sempre stata, mattina e sera, durante il Covid. Tenevo compagnia agli italiani, ho dato la vita e quindi il modo terribile in cui sono stata strappata senza che nessuno mi dicesse il perché o quando…Me l'hanno comunicato così, senza un motivo. Ma io non voglio fare guerra.