Ilary Blasi a Sabrina Ferilli: "Abbiamo amici in comune", la frecciatina su Totti a Tu si que vales Ilary Blasi ha lasciato il segno nello studio di Tu si que vales: ieri sera, sabato 9 novembre, si è rivolta a Sabrina Ferilli tirando in ballo "un'amicizia in comune" e il riferimento è a Francesco Totti. Nel corso della serata si è resa protagonista anche di una gaffe con il maestro Adriano Pennino: "Mi sono confrontata con il maestro Pennicchio".

A cura di Gaia Martino

Ilary Blasi è stata ospite di Tu si que vales ieri sera, 9 novembre 2024, per giudicare la gara playback dei giudici e volti protagonisti del talent show del sabato sera di Canale5. Si è resa protagonista di un siparietto con Sabrina Ferilli diventato virale su X. "Abbiamo amici in comune" ha commentato con l'attrice e il riferimento, per tutti, è a Francesco Totti con il quale, due anni fa, la Ferilli ha anche condiviso il "letto" in occasione di uno sketch televisivo. Circola su X anche la gaffe di Ilary Blasi che nel corso della serata, durante il commento all'esibizione di Gerry Scotti, ha sbagliato il cognome di Adriano Pennino: per lei, il maestro è diventato "Pennicchio".

La frecciatina su Francesco Totti: "Abbiamo degli amici in comune"

"Noi abbiamo degli amici in comune": con queste parole Ilary Blasi si è rivolta a Sabrina Ferilli durante la puntata di Tu si que vales di ieri sera, sabato 9 novembre, e per tutti il riferimento è a Francesco Totti. L'attrice con la sua passione per la Roma è spesso stata vicina all'ex Capitano giallorosso. La replica, arrivata immediata, ha spiazzato e fatto sorridere tutti: "Anche se qualche pezzo ce lo siamo persi, la Roma è la Roma eh!".

La gaffe con Adriano Pennino: "Il maestro Pennicchio"

Ilary Blasi si è resa protagonista anche di una gaffe con Adriano Pennino, direttore d'orchestra seduto accanto a lei nello studio di Tu si que vales. La celebre conduttrice nel commentare l'imitazione di Gerry Scotti che ha vestito i panni di Adriano Celentano, ha dichiarato: "Mi sono confrontata con il maestro Pennicchio e mi ha detto: "Però è bravo" e anche per me…", le parole prima di essere interrotta da Luciana Littizzetto che le ha subito fatto notare l'errore. "Oddio, Pennino" si è corretta la Blasi tra le risate e gli applausi del pubblico.