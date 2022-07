“Lo faresti uno spogliarello per me adesso?”, Sabrina Ferilli condivide il video con Francesco Totti Sabrina Ferilli ha condiviso il video di House Party in cui lei e Francesco Totti erano ironicamente a letto insieme, a favore di sketch diretto da Maria De Filippi. La richiesta, a parti inverse rispetto al 2001, fu quella di uno spogliarello dell’ex Capitano. Non è un segreto che mamma Fiorella lo avrebbe voluto accasato proprio con la nota attrice.

La richiesta, a parti inverse rispetto al terzo scudetto della Roma del 2001, fu quella di uno spogliarello dell'ex Capitano. Non è un segreto che mamma Fiorella lo avrebbe voluto accasato proprio con la nota attrice, come ha riportato di recente Il Corsera:

"Ma che te metti co’ ‘na ballerina?", esclamò, rivolta al figlio, come ricorda il sito Dagospia. Omettendo però il seguito della frase, altrettanto colorito, che a Roma si tramanda da allora e chissà se è vero: «Una che sta con le ch…e de fori in tivvù?». Il sogno non troppo segreto sarebbe stato che Francesco si accasasse felice con Sabrina Ferilli, romanista doc senza passate simpatie laziali, non è andata così.

È probabile che in questo momento di forte sovraesposizione mediatica per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ci sia la volontà di stemperare un attimo gli animi e virare su una sana risata. E cosa c'è di meglio di uno spezzone televisivo che fece il picco di ascolti, proprio per l'associazione iconica dell'ex Capitano della Roma con il simbolo di quello scudetto che, anche grazie a lei, rimase impresso nella memoria non solo dei tifosi.

La separazione del Pupone con la conduttrice dell'Isola dei Famosi, volata a Zanzibar con i figli per prendere distanza siderale dai commenti e dagli agguati per le interviste, procede a passo svelto, nonostante, stando a voci vicine alla coppia, non sia stato ancora trovato un accordo definitivo. Intanto l'estate fa il suo corso, i profili fake di Noemi Bocchi fioccano sui social per attestarsi le versioni menzognere più disparate, e i comunicati di entrambi restano l'unico cenno in una vicenda che da coniugale è diventata un affare nazionale.