“La prima foto di Totti e Noemi Bocchi dopo il divorzio”, la verità dietro il bacio sui social La foto del bacio tra Francesco Totti e Noemi Bocchi dopo la separazione da Ilary Blasi altro non è che l’ennesimo tentativo di ingaggio delle decine di profili fake spuntati su Instagram a nome della nuova fiamma del Capitano. La donna nello scatto è la conduttrice ed attuale ex moglie, finita a sua insaputa nella rete di un gossip fasullo.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono davvero usciti allo scoperto? Sui social è iniziata a circolare la foto di un bacio tra l'ex capitano della Roma e la sua nuova fiamma. Un romantico scatto di notte che non lascerebbe più spazio a dubbi sul loro rapporto, almeno questo è quanto sembrava in apparenza. La realtà, però, è ben diversa. E anche se è ormai certo che nella vita del Pupone ci sia una nuova donna dopo la separazione dalla moglie Ilary Blasi, annunciata ufficialmente con un comunicato, la situazione non è esattamente come appare. Su Instagram sono iniziati a spuntare decine di profili fake tutti a nome Noemi Bocchi e su uno di questi sarebbe presumibilmente apparso il bacio.

La verità dietro la foto del bacio tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Decine di profili fake di Noemi Bocchi, su uno dei quali pare sia comparsa una foto che ritrae Francesco Totti mentre bacia una donna bionda sul romantico sfondo della Capitale, di notte, illuminata dalle luci. Partito subito il tam tam sulla prima foto dell'ex capitano della Roma con Noemi Bocchi. Ma in realtà non è così. La donna in questione non è Noemi Bocchi, bensì Ilary Blasi, e, in un gioco di luci, a ingannare è stata la notevole somiglianza tra le due. In più si tratta di uno scatto datato, risalente addirittura al 2018. Sbirciando sul profilo Instagram dell'ex Capitano si trova infatti lo "scatto incriminato", con tanto di didascalia accompagnata dal nome della conduttrice e data (28 aprile 2018): "Io, te e Roma. Auguri amore mio". Il factchecking è ormai d'obbligo quando si è di fronte bolle che si gonfiano così in fretta e sono pronte a scoppiare da un momento all'altro.

La separazione da Ilary Blasi e il rapporto con Noemi Bocchi

Il nome di Noemi Bocchi è stato associato a Totti per la prima volta lo scorso febbraio, quando sono comparse le prime voci di crisi con la moglie. La donna in questione, fisicamente identica a Ilary Blasi, è stata fotografata allo stadio durante una partita di calcio, seduta sugli spalti qualche fila dietro l'ex capitano. E se all'inizio la conduttrice credeva lo scatto fosse stato "organizzato da qualcuno" e che i due nemmeno si conoscessero, ora la situazione ha preso decisamente un'altra piega.

Dopo aver messo a tacere (almeno in apparenza) i rumors sulla crisi, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato ufficialmente la decisione di volersi separare. Una notizia arrivata dopo mesi di silenzio sul loro rapporto, con la conduttrice impegnata con l'Isola dei Famosi. Motivazioni diverse, ma un unico obbiettivo: rispettare la privacy della loro famiglia, soprattutto dei tre figli avuti insieme. Ed è con loro che Ilary Blasi è volata in Tanzania, forse per sfuggire a tute le voci che circolano suo conto e che la vedrebbero già tra le braccia di un altro uomo, dall'identità non ancora confermata. Dell'ex marito intanto nessuna notizia, dopo le foto della notte passata con Noemi Bocchi prima del divorzio.