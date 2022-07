Ilary Blasi mano nella mano con i figli in Tanzania, riparte dagli affetti dopo il divorzio da Totti Ilary Blasi ha condiviso una foto scattata in Tanzania. Con lei nello scatto compaiono i suoi figli che tiene per mano. La conduttrice è ripartita dai suoi affetti più cari.

Lontano dal chiacchiericcio scatenato dalla notizia del divorzio ma vicina ai suoi figli, è così che Ilary Blasi sta cercando di superare il brutto momento legato alla separazione da Francesco Totti. La conduttrice ha condiviso una foto scattata in Tanzania. Nello scatto compare mano nella mano con i suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel. È con loro che è partita per l’Africa per sfuggire dal clamore mediatico che sapeva la notizia della separazione avrebbe generato. Ma invece di scegliere la strada del silenzio, ha postato sul suo profilo Costantino aggiornamenti. Quasi un modo per rassicurare il suo pubblico e dimostrare che, nonostante lo scossone, sta bene.

Il silenzio di Francesco Totti

Chi ha invece preferito non aggiungere nulla alla notizia della separazione è stato Francesco Totti. Meno social della ex moglie, il Capitano ha preferito non aggiornare i suoi fan dopo la bomba esplosa con la comunicazione del divorzio. E ha fatto perdere le sue tracce, preferendo vivere questo momento in solitaria piuttosto che condividerlo con chi lo segue. Come Ilary, nemmeno lui ha commentato le indiscrezioni relative al suo futuro romantico, comprese le voci relative al presunto legame con Noemi Bocchi, la donna romana di 34 anni che gli avrebbe rubato il cuore.

Con Ilary Blasi anche la sorella Silvia

Ilary non è partita per per vacanze sola con i suoi figli. Con lei c’è la sorella Silvia, una delle colonne della sua vita. La conduttrice ha voluto circondarsi dei suoi affetti in questo suo primo periodo da single dopo 20 anni. Le sorelle hanno fatto quadrato intorno a Ilaryl, difendendola dalla curiosità morbosa e dai giudizi meschini. Anche Melory, altra sorella della conduttrice, ha fatto il possibile per difenderla. Solo qualche giorno fa, la donna ha replicato per le rime agli insulti ricevuti dalla presentatrice sui social.