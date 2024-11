video suggerito

Francesco Totti, Flavia Vento e il presunto tradimento a Ilary Blasi incinta: cosa accadde e cosa c'entra Corona Tutte le tappe del gossip: la ferma smentita di Francesco Totti, la lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi al Grande Fratello e le dichiarazioni di Flavia Vento.

A cura di Daniela Seclì

Flavia Vento, ospite della puntata di Belve in onda martedì 19 novembre, incalzata da Francesca Fagnani torna a parlare del presunto flirt con Francesco Totti avvenuto quando Ilary Blasi era incinta del primo figlio Cristian. Ripercorriamo le tappe del gossip: la ferma smentita di Francesco Totti, la lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi al Grande Fratello e le dichiarazioni di Flavia Vento.

Il presunto tradimento di Totti con Flavia Vento prima del matrimonio

Il nome di Flavia Vento è apparso per la prima volta accanto a quello di Francesco Totti nel 2005. Il calciatore stava per sposare Ilary Blasi, in dolce attesa del figlio Cristian. Si vociferava di un flirt tra Vento e Totti. Una vicenda nella quale si inserì Fabrizio Corona che avviò con la famiglia del Pupone una trattativa per non fare uscire un'intervista alla showgirl, a suo dire corredata di foto compromettenti. La vicenda diventò di dominio pubblico quando finì nell'inchiesta Vallettopoli, ma venne appurato che quella di Corona non fu estorsione perché l'uomo non avrebbe mai minacciato Francesco Totti.

La smentita di Francesco Totti della relazione con Flavia Vento nel suo libro

Dopo anni di silenzio, si tornò a parlare della presunta relazione tra Flavia Vento e Francesco Totti nel 2018. A settembre di quell'anno uscì il libro del Pupone, in cui il calciatore – per la prima volta – diede la sua versione sulla vicenda. A suo dire, non ci sarebbe stato alcun tradimento. Avrebbe solo incontrato Flavia Vento due volte a degli eventi e l'avrebbe salutata:

Conosco la Vento una sera in cui Ilary non c'è, a un evento sulla Tuscolana […]. Mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare, e per quella sera non ci vediamo più. La settimana successiva sono con gli amici al Prado, ristorante di Trastevere, quando Giancarlo e Angelo mi segnalano che a un altro tavolo c'è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. È la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all'altra della sala, senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia. Andando via c'è un'altra serie di saluti da lontano, e stop.

Quando il gossip iniziò a circolare, Francesco Totti diede questa stessa versione a Ilary Blasi che gli credette. Poi, il calciatore disse che Fabrizio Corona lo contattò per chiedergli se fosse interessato ad acquistare per 50mila euro l'intervista a Flavia Vento – corredata di foto compromettenti – prima che la pubblicasse il settimanale Gente:

Fabrizio Corona dice che esiste una seconda parte dell'intervista, più dettagliata, unita ad alcune fotografie compromettenti. È pronto a venderle a Gente per 50mila euro, ma se volessimo ritirare tutto dal mercato per la stessa cifra non avrebbe problemi a darcele. A noi la scelta. Vito si consulta con mio fratello Riccardo, perché loro due gestiscono il conto bancario aperto proprio per le nozze, e insieme decidono di pagare a prescindere dalla mia estraneità alla storia: giudicano che in quei giorni la precedenza spetti alla tranquillità di Ilary, qualsiasi cosa possa turbarla va cancellata. Corona consegna a Vito un dattiloscritto firmato dalla Vento nel quale ci sono ben poche novità rispetto alla prima parte dell'intervista, e nessuna fotografia. L'evidenza del bluff.

La lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona in diretta al Grande Fratello

Il mese successivo all'uscita del libro di Francesco Totti, Fabrizio Corona fu ospitato in una puntata del Grande Fratello per incontrare la sua ex compagna Silvia Provvedi. Prima che Corona lasciasse il programma, Ilary Blasi lo affrontò: "Ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa? Tu giochi con i sentimenti". Corona esplose, smentendo la versione che Totti aveva dato nel suo libro: "Quello che ha scritto tuo marito è da querela perché ha scritto una marea di ca**ate". La conduttrice non si lasciò impressionare dalle sue urla: "Stai facendo la figura del caciottaro. Tu racconti le tue storie per fare gli scoop. Ma cosa fai? Prometti ad aspiranti soubrette, chissà che cosa in cambio di interviste finte". E concluse:

Hai messo in scena tutto quel teatrino 13 anni fa ma io non ci casco. L’hai fatto in un momento in cui mi dovevo sposare ed ero incinta del mio primo figlio. Quelli come te li sgamo prima ancora che inizino a parlare. Tu non vieni a casa mia e fai lo show. Quello che sei l’ha capito tutta Italia. E adesso ciao Fabrizio, chiudetemi il collegamento!

La versione di Ilary Blasi sul presunto flirt tra Totti e Vento

Ilary Blasi – nel libro Che stupida pubblicato a gennaio 2024 – racconta come apprese del gossip secondo il quale Francesco Totti la tradiva con Flavia Vento:

A un mese dal matrimonio una showgirl, romana come noi, Flavia Vento, ha rilasciato un’intervista in cui racconta di aver passato, a marzo, una notte di fuoco con il mio futuro marito. A marzo: pochi giorni dopo la nostra idilliaca fuga romantica! […] Stiamo per sposarci, sono incinta e i media (che incidentalmente sono il mio ambiente di lavoro) non parlano d’altro.

La conduttrice ricorda che iniziò "a vergognarsi di uscire di casa", perché non "sopportava il dubbio negli occhi della gente". Non sopportava che le persone potessero compatirla. Blasi, nel suo libro, confida anche che ci vollero settimane per metabolizzare "la dimensione pubblica di questa vicenda". Ma non aveva dubbi sulla correttezza del suo compagno:

Sul mio fidanzato non ho mai avuto mezza incertezza: non appena ho letto la notizia sono andata da lui, gli ho chiesto cosa fosse successo, lui mi ha giurato che era tutta una bugia e mi ha spiegato come si erano svolti i fatti. La Vento gli era stata presentata a un evento, avevano scambiato quattro parole; la settimana successiva era fuori a cena, lei, per combinazione, si trovava nello stesso ristorante e l’aveva salutato da lontano. Fine. A me sembrava uno scoop studiato a tavolino, ma avevo trovato comunque estremamente fastidioso che una notizia che pensavo falsa continuasse per settimane a tenere banco nell’agenda mediatica del Paese, sporcando il rapporto tra me e il mio fidanzato, che per me era così onesto e limpido.

Flavia Vento dopo anni di silenzio: “Ci siamo amati due volte”

A gennaio 2024, Flavia Vento ha rotto il silenzio sui fatti del 2005. Nel programma Donne al Bivio ha confermato di avere avuto un flirt con Francesco Totti. Sul settimanale DiPiù ha aggiunto ulteriori dettagli. A suo dire, il primo incontro con l'ex calciatore della Roma sarebbe avvenuto addirittura nel 2001:

Avevo ventiquattro anni, ero la ragazza sotto il tavolino del programma televisivo Libero, di Teo Mammucari. Francesco aveva venticinque anni, era il capitano della Roma dello scudetto. Ci siamo incontrati in una festa, appena mi ha visto mi ha subito chiesto il numero di telefono. Mi chiamò la sera stessa e poi siamo andati a prendere un gelato. Da quella sera è iniziata una relazione tra noi. Veniva a casa mia, ma ho frequentato anche i suoi amici. Andavo anche allo stadio, tifavo. Quello poi, le dicevo, per la Roma è stato un anno magico. A Francesco ripetevo: ‘Hai visto, ti porto fortuna’. È stato tutto bellissimo.

Poi, a suo dire, ci sarebbe stato un altro incontro nel 2005: “Fu un incontro casuale. Eravamo in un ristorante a Trastevere. Io a un tavolo con alcuni amici, lui a un altro. Questo lo ha scritto anche Francesco nel suo libro, ma non ha raccontato il resto. Appena ci siamo visti, ci brillavano gli occhi, come se avessimo ritrovato l’intesa, si capiva dal modo in cui ci guardavamo che desideravamo stare insieme. Sapevo che stava per sposarsi, ne parlavano tutti i giornali. Ma, in quel momento, non eravamo razionali, parlava il cuore. Appena usciti, siamo andati a casa mia. Quella notte ci siamo amati, è stato molto bello. Tra noi c’era un’alchimia fisica e mentale molto forte. Poi lui ha detto che non poteva dormire da me e ci siamo salutati con dolcezza”. Poi Francesco Totti sarebbe sparito.

Fabrizio Corona sostiene che Ilary Blasi si sia scusata con lui

A febbraio 2024, Fabrizio Corona nel podcast Gurulandia ha dichiarato di avere ricevuto una telefonata da Ilary Blasi. La conduttrice si sarebbe scusata con lui per non avergli creduto quando sosteneva che Francesco Totti avesse avuto un flirt con Flavia Vento:

Ilary mi ha chiesto scusa. Dopo anni ha ammesso che io avevo ragione quando andavo a dire che Totti la tradiva e il fatto di Flavia Vento. Io non mi dovevo vergognare per una storia vera, anche se rivelata prima del matrimonio. Adesso lei questa cosa l’ha capita.

Flavia Vento a Belve torna a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi

Flavia Vento è tra gli ospiti della prima puntata di Belve in onda martedì 19 novembre. La showgirl torna a parlare brevemente di Francesco Totti. Sente di non doversi scusare con Ilary Blasi:

Io non mi devo scusare con nessuno! Non lo sapevo che era incinta. Lo sapeva forse il signor Totti. È un argomento di cui io non voglio più parlare. Dopo tutto quello che sta succedendo ora, la mia intervista è l'ultimo dei problemi penso.