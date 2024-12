“Non sono Flavia Vento”, la showgirl risponde a Teo Mammucari dopo lo sfottò a Belve

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Flavia Vento interviene dopo essere stata menzionata da Teo Mammucari nella breve – ma intensa – intervista a Belve. Il conduttore televisivo nella puntata di martedì 10 dicembre ha lasciato lo studio in protesta poco dopo il suo ingresso perché infastidito dalle domande di Francesca Fagnani. Poco prima dell'uscita di scena accompagnata da un vaffa alla giornalista, è andato in onda un botta e risposta quasi acceso durante il quale Mammucari ha dichiarato: "Ma che facciamo due ore così? Non sono Flavia Vento, è tremenda questa cosa". Pochi minuti fa la showgirl ha scritto su X: "Ma in che senso?".

Il tweet di Flavia Vento contro Teo Mammucari

"Scusa Teo Mammucari ma in che senso hai detto ieri a Belve "Io non sono mica Flavia Vento?"": con questo tweet Flavia Vento è intervenuta per replicare alle parole di Mammucari che durante la breve intervista a Belve l'ha tirata in ballo con tono sarcastico.

La showgirl diventò famosa nel 2000 proprio al fianco del conduttore come "valletta sotto il tavolo" nel programma Libero.

Perché Teo Mammucari ha lasciato l'intervista a Belve

All'indomani della puntata di Belve, Teo Mammucari ha fatto chiarezza sulla decisione di lasciare l'intervista con Francesca Fagnani ospite di Radio Rtl 102.5. "Sono prima di tutto una persona con le sue fragilità" ha spiegato, sottolineando di non essersi sentito a suo agio. "In quel contesto ho sentito di dover proteggere la mia privacy e difendere la mia famiglia", ha aggiunto. "Sono stato io a chiedere di andare ma con una richiesta precisa, che Francesca non parlasse dei miei familiari. La mia umanità viene prima di ogni cosa. Inizialmente, Francesca aveva rifiutato la mia richiesta, ed io l’ho rispettata" ha continuato prima di rivelare di essere stato ricontattato dalla Fagnani che aveva cambiato idea. "Una volta iniziato il programma, il suo cambiamento di ruolo da donna a conduttrice mi ha creato un certo disagio", le parole.