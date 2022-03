La Pupa e il Secchione Show 2022

Flavia Vento, le foto prima e dopo: com’è cambiata la showgirl dagli esordi a oggi Flavia Vento ha 44 anni, è diventata famosa nel 2000 al fianco di Teo Mammucari come “valletta sotto il tavolo” e oggi è tra le protagoniste della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. In quanti ricordano com’era agli esordi? Ecco le foto che mostrano la sua trasformazione col passare degli anni.

A cura di Valeria Paglionico

Flavia Vento è la showgirl italiana diventata famosa grazie al suo volto angelico, ha 44 anni e ha raggiunto la notorietà nel 2000 al fianco di Teo Mammucari, ovvero quando quest'ultimo l'ha scelta come sua "valletta sotto al tavolo" nel programma Libero. All'epoca aveva poco più di 20 anni e fin dal primo momento si è fatta notare per la sua bellezza mozzafiato. Oggi, nonostante siano passati più di due decenni da allora, continua a essere in splendida forma. Non sorprende, dunque, che negli ultimi tempi sia apparsa spesso in tv: ha infatti partecipato prima a Back to school e ora è tra le protagoniste della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, il programma di Canale 5 che torna con una nuova stagione presentata da Barbara D'Urso. Certo, Flavia ha qualche segno del tempo sul viso ma è ancora riconoscibilissima: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Com'era Flavia Vento prima del successo

Flavia Vento è nata a Roma nel 1977 e ha debuttato nello spettacolo nei panni della modella nei primi anni '90, quando è diventata protagonista di diversi spot pubblicitari come quello della Neutro Roberts e della Ferrero Rocher. Il successo è però arrivato nel 2000 quando è diventata la "valletta sotto il tavolo" nel programma "Libero" di Teo Mammucari, ruolo che ha scatenato non poche polemiche poiché in molti la accusavano di essere solo una donna oggetto.

Flavia Vento con i capelli castani e corti

All'epoca vantava già una bellezza angelica, aveva i capelli biondi e a caschetto, dei penetranti occhi azzurri e un corpo mozzafiato. Negli anni successivi ha vissuto un momento difficile a causa della depressione, che l'ha portata a un visibile aumento di peso, ma è riuscita a superarlo grazie alla fede.

Com'è Flavia Vento oggi, il cambiamento della showgirl

Flavia Vento oggi

Nel momento in cui Flavia Vento è ritornata in tv dopo il periodo più difficile della sua vita, lo ha fatto con un look inedito che ha lasciato i fan senza parole. Se in passato era sempre stata bionda, in quell'occasione è passata al castano e ha tagliato i capelli cortissimi.

Flavia Vento nel 2020 al GF Vip

Negli anni successivi è tornata al platino, al quale ancora oggi è fedele, ma spazia tra fila centrale e frangia con una certa frequenza. Confrontando le foto del passato con quelle attuali, è però evidente che è cresciuta: Flavia ora ha 44 anni, qualche segno del tempo e qualche ruga sul viso ma, nonostante ciò, continua a essere molto bella. Che dire invece del suo stile? Ha ormai abbandonato i sensuali abiti da showgirl e i look sportivi di quando era mora, oggi è bon-ton e ama spaziare tra maxi dress floreali, abiti con le ruches e camicie con il fiocco.