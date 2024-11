video suggerito

Flavia Vento: "Dalla carriera meritavo di più. Non rifarei foto nuda, il sesso può essere satanico" Flavia Vento si racconta a Belve, ripercorrendo la sua carriera televisiva e toccando il suo rapporto con la nudità e il sesso: "Se potessi tornare indietro non andrei a letto con nessuno".

A cura di Andrea Parrella

Flavia Vento ospite della prima puntata di Belve. Un'intervista in cui Francesca Fagnani prova a "stanare" la soubrette, volto del mondo dello spettacolo da sempre evanescente, sfuggente, difficile da comprendere. "Solo chi ha una grande mente può seguire Scientology, ma è un posto normale, dove ti accolgono, un centro come gli altri", una delle prime frasi pronunciate, in relazione ai suoi rapporti con la setta il cui riferimento più noto e Tom Cruise, con cui Vento è insospettabilmente negata per una truffa subita tempo fa.

"Sono casta da 10 anni, non ho né ammiratori né detrattori. Creo nelle persone due fattori, o c'è una sintonia immediata, o accendo in loro una aggressività", dice del rapporto con le persone: "Non ho mai chiesto a nessuno di lavorare". Flavia Vento ammette candidamente di aver sempre finto di essere stupida: "Pure Sandra Milo faceva la naif. Se ho rischiato di rimanere intrappolata in una caricatura? Non credo, io sono su altre frequenze".

L'intervista di Flavia Vento tocca inevitabilmente punte altissime di apparente scollamento dalla realtà: "A un anno nuotavo già, perché in un'altra vita sono stata una sirena". Ma facendo anche un bilancio della sua carriera si dice penalizzata: "Ho avute tante occasioni che forse non ho saputo sfruttare, reality da cui sono andata via, come L'Isola nel 2008. Magari avrei condotto qualche programma se fossi rimasta e non è successo. Anche io mi son data la zappa sui piedi. Non mi hanno mai fatto fare la conduttrice, ma credo che lo saprei fare. Dalla mia carriera credo avrei meritato di più".

La nudità e il rapporto con il sesso

Tornando agli inizi della carriera e ciò che non ripeterebbe: "Non rifarei mai foto nuda, provocare è un peccato, se preghi non puoi farlo. Credo molto nel valore della purezza. Il sesso può essere satanico". Il tema apre al suo rapporto con gli uomini: "Sono stata molto delusa dagli uomini che ho avuto. I miei fidanzati non sono stati molto degni di starmi vicino. Uno giocava al cacinò, un altro mi tradiva, un altro beveva, un altro aveva problemi con la madre. Tornassi indietro io non andrei a letto con nessuno. Quando dicono di aspettare il matrimonio per fare sesso, è vero".

Si apre quindi il capitolo delle frequentazioni eccezionali: "Con Bruce Willis, era il '99 quando l'ho conosciuto a Roma. Mi è saltato addosso appena mi ha vista. Abbiamo passato tre giorni molto belli insieme". Quindi la storia, ormai nota, della chat con Tom Cruise che si è poi rivelata una truffa: "Quello che mi è successo con il finto Tom Cruise non è legato alla solitudine, è stata una storia bellissima, sei mesi che rimarranno segreti".

La dipendenza dall'alcol: "Ero ingrassata fino a 70 chili"

Tra i temi trattati anche quello della dipendenza dall'alcol: "Ho capito di avere una dipendenza dall'alcol quando sentivo il bisogno di comprare vino ogni giorno e di essere ingrassata fino a 70 chili". Infine l'ormai eterna questione della presunta relazione con Totti e l'intervista in cui ne parlò 20 anni fa: "Quello di Totti è un argomento di cui non voglio più parlare, ne prendo le distanze perché io non credo di essere nell'errore, ma preferisco evitare una cosa di cui si parla da vent'anni. Non devo chiedere scusa a nessuno".