Fabrizio Corona: "Ilary Blasi mi ha chiamato e si è scusata, mi ha dato ragione sui tradimenti di Totti" Fabrizio Corona racconta la telefonata ricevuta da Ilary Blasi anni dopo la clamorosa lite in diretta tv al Grande Fratello. "A breve faremo un incontro chiarificatore", annuncia l'ex re dei paparazzi.

A cura di Stefania Rocco

Fabrizio Corona racconta la telefonata che avrebbe ricevuto da Ilary Blasi anni dopo la clamorosa lite in diretta tv al Grande Fratello. Nel corso del podcast Gurulandia, l’ex re dei paparazzi ha rivelato che la ex moglie di Francesco Totti l’avrebbe contattato per scusarsi per non avergli creduto a proposito dei presunti tradimenti dell’ex marito. Proprio i tradimenti dell’uno e dell’altra, laddove confermati, saranno centrali nel corso dell’udienza che si terrà a giugno a proposito della separazione dell’ex coppia più amata d’Italia.

Fabrizio Corona: “A breve incontro chiarificatore con Ilary Blasi”

“Mi ha chiamato, a breve faremo un incontro chiarificatore. Mi suonava il telefono, era la manager di Ilary, dopo tre chiamate alle quali non ho risposto, arriva Ilary e mi dice al telefono ‘Ao mi vuoi rispondere? So io’”, ha raccontato Corona a proposito della telefonata presumibilmente ricevuta dalla conduttrice. Corona sostiene che Ilary si sia scusata:

Ilary mi ha chiesto scusa, così come ha chiesto scusa pubblicamente alla stampa italiana dopo aver insultato vari giornali in una sua intervista. Dopo anni ha ammesso che io avevo ragione quando andavo a dire che Totti la tradiva e il fatto di Flavia Vento. Io non mi dovevo vergognare per una storia vera, anche se rivelata prima del matrimonio. Adesso lei questa cosa l’ha capita. Chiedermi scusa significa aver capito di aver sbagliato e poi significa avere ragione dal punto di vista civile. Adesso infatti c’è un processo.

Fabrizio Corona: “Ilary Blasi dovrebbe chiamarmi a testimoniare al processo”

Secondo Corona, la decisione di Ilary di contattarlo sarebbe maturata proprio in vista di quanto accadrà al processo che la vedrà contrapposta all’ex marito per definire i dettagli della separazione e stabilire chi tra i due abbia tradito per primo l’altro, determinando così la fine del loro matrimonio: “Tutto parte dall’annuncio della separazione, le accuse sui Rolex e lui che su un quotidiano dice che lei lo tradiva con un ragazzo. In questo processo ci saranno sorti importanti. Questo ragazzo del caffè dopo un anno e mezzo ha rilasciato un’intervista, proprio ora. Eppure questo ragazzo non ha preso una lira da Il Messaggero”. Infine, Corona si è detto disponibile a partecipare al processo tra Totti e Ilary in qualità di testimone:

E ora vi dico una cosa che vi è sfuggita. Ilary a Verissimo era diversa, non era più allegra e caciarona come sempre, era molto triste e sulla risposta al perché questo ragazzo ha parlato, non si scompone, non lo accusa. Ha detto ‘io lo ringrazio’, poi ha dato una data ‘nel mese di luglio, in un locale a Roma, alla feste della mia manager, davanti a testimoni, mi ha raccontato che Totti mi tradiva’. Questa festa è a luglio. A processo si parlerà di date e di chi ha tradito prima, quindi questi dettagli saranno molto importanti. Se poi chiamerà me a processo allora potrà vincere, è il suo unico mezzo.