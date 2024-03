Il libro di Ilary Blasi sulla separazione da Francesco Totti ha venduto meno di 10mila copie Il libro “Che stupida” con il quale, dopo il documentario “Unica”, Ilary Blasi ha raccontato la sua versione a proposito della separazione da Francesco Totti ha venduto 8470 copie a un mese dalla sua pubblicazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Il libro “Che stupida” che racconta la versione di Ilary Blasi a proposito dei motivi che hanno provocato la separazione da Francesco Totti, ha venduto 8470 dal momento in cui è stato pubblicato il 30 gennaio scorso. Lo rivela Selvaggia Lucarelli citando i dati del portale GFK aggiornati al 28 febbraio. “Il pubblicizzatissimo libro di Ilary Blasi ‘Che stupida’ ha venduto 8. 470 copie. (dati aggiornati a ieri di GFK)”, scrive Lucarelli evidenziando il battage pubblicitario ricevuto dal libro che, a oggi, non si sarebbe tradotto in un assoluto successo letterario.

La versione di Ilary Blasi nel libro “Che stupida”

Il libro “Che stupida” racconta la versione di Ilary Blasi a proposito della separazione dall’ex marito Francesco Totti. A incidere sul numero di copie vendute, probabilmente, è anche il fatto che l’opera non contiene novità sostanziali rispetto a quanto la conduttrice aveva già raccontato nel documentario Netflix. Ilary ripercorre gli ultimi mesi della relazione con Totti segnati dalla crisi che li ha spinti a separarsi: dalle accuse di tradimento dell’ex marito – smentite dalla conduttrice – alla scoperta della relazione extraconiugale con Noemi Bocchi, attuale compagna dell’ex capitano della Roma.

L’effetto dell’intervista bomba di Cristiano Iovino sul libro

A incidere sulla diminuita curiosità che ha circondato il libro di Blasi (almeno rispetto a quanto era accaduto con il documentario Netflix) potrebbe essere stata anche l’intervista bomba rilasciata da Cristiano Iovino a Il Messaggero a pochi giorni dall’uscita del libro. Per la prima volta, l’uomo indicato come presunto amante della conduttrice Mediaset ha deciso di rompere il silenzio, sostenendo di avere avuto una relazione con Ilary nel periodo in cui lei era ancora sposata. Dichiarazioni di fuoco di fronte alle quali Blasi si è sottratta, limitandosi a una scarna dichiarazione che nulla spiega delle dichiarazioni di Iovino. “Solo un caffè. La verità è quella che ho già raccontato”, si è limitata a dichiarare Blasi senza addentrarsi nel merito della vicenda. Troppo poco per contrastare quanto dichiarato dal presunto ex amante che si era detto pronto a mostrare in tribunale le prove che avrebbero dimostrato la sua tesi.