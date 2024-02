La replica di Totti a Ilary Blasi: “Più ricca di me, per Unica ha guadagnato 700 mila euro” Attraverso il suo entourage, Francesco Totti ha replicato alle indiscrezioni trapelate a proposito delle accuse che la ex moglie Ilary Blasi gli avrebbe rivolto in tribunale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

La battaglia civile per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi entra nel vivo. Secondo una serie di indiscrezioni riportate da La Verità, la conduttrice Mediaset avrebbe rivolto all’ex marito una serie di accuse, alcune particolarmente gravi. Ed è a queste accuse che, attraverso il suo entourage, Totti ha voluto replicare.

Le accuse di Ilary Blasi a Francesco Totti

Blasi, attraverso la memoria difensiva depositata dai suoi legali, avrebbe accusato l’ex marito di spendere al “casinò, importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli”. “E ciò nonostante non vuole provvedere alle spese di guardiania (necessaria a proteggere i suoi figli) che avrebbero un costo annuo di neppure un quindicesimo circa delle sue puntate al casinò e, da ultimo neppure alla manutenzione straordinaria dell’impianto idrico della casa familiare”, aggiungerebbero gli avvocati della conduttrice. Totti è stato accusato di avere speso al casinò, tra il 2020 e il 2023, circa 3,5 milioni di euro. Blasi avrebbe inoltre recentemente scoperto l’esistenza di nuovi conti intestati all’ex marito: uno presso Unicredit, un secondo conto corrente statunitense e un terzo a Singapore. Le parti più complesse, però, sono quelle che riguardano le due figlie della ex coppia. Nella memoria difensiva, emergerebbe che Totti “non permetterebbe a Isabel, nonostante l'impegno preso, di frequentare le lezioni di pattinaggio nei giovedì di sua competenza”. Sempre a proposito di Isabel, l’ex capitano della Roma sarebbe stato accusato di avere lasciato la bambina sola a casa o in hotel per presenziare ad alcuni appuntamenti mondani. L’ultima accusa riguarda la figlia maggiore Chanel che, secondo i legali della conduttrice, sarebbe stata scientemente estromessa da un viaggio a New York dopo avere manifestato pubblicamente alla madre il proprio sostegno dopo l’uscita del documentario “Unica”.

La replica di Totti alle accuse della ex moglie

Alle accuse mosse a Totti, l’ex capitano della Roma ha risposto attraverso il suo entourage. Secondo gli avvocati del Pupone, stando a quanto si legge sul Corriere, Blasi sarebbe molto più ricca di Totti. Solo per la realizzazione del documentario “Unica”, disponibile su Netflix, la conduttrice avrebbe incassato 700 mila euro. Le cifre spese in gioco d’azzardo, invece, sarebbero notevolmente più basse di quelle indicate nella memoria difensiva depositata dagli avvocati di Ilary. Infine, quanto all’accusa di lasciare da sola la piccola Isabel, gli amici del calciatore replicano “che se così fosse stato veramente avrebbero ricevuto una denuncia per abbandono di minore come invece non è accaduto”.