Flavia Vento: “Non devo le mie scuse a Ilary Blasi per il flirt con Totti. Tornassi indietro rimarrei vergine come Maria”

Anticipazioni Belve del 19 novembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Anticipazioni Belve del 19 novembre, il programma di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani in prima serata. Tra gli ospiti della prima puntata, oltre Riccardo Scamarcio, ci sarà Flavia Vento, che in un serrato confronto si racconta a tutto campo e senza freni. Non chiede scusa a Ilary Blasi per il gossip su Francesco Totti e nello studio parla di castità: “Il sesso può essere molto satanico. Tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno. Rimarrei vergine come Maria".

Le mancate scuse a Ilary Blasi e "il matrimonio" con Tom Cruise

Nell’intervista di Francesca Fagnani, tra castità e apparizioni mariane in un golf club alle porte di Roma, Flavia Vento non chiede scusa a Ilary Blasi per il gossip su Francesco Totti e la invita al suo “matrimonio” con Tom Cruise: “Io non mi devo scusare con nessuno!", sentenzia, "Non lo sapevo che era incinta. Lo sapeva forse il signor Totti”. Per Flavia Vento in ogni caso è un argomento “di cui io non voglio più parlare. Dopo tutto quello che sta succedendo ora, la mia intervista è l'ultimo dei problemi penso”.

A quel punto Fagnani insiste: “A lei interessano gli argomenti che non esistono come Tom Cruise”, al che la risposta che suona più come una trollata: “Vabbè, poi quando ti invito al matrimonio con Tom?”. “Le chiederò scusa , in quel caso” risponde sorridendo, con spirito di resa, la conduttrice.

Flavia Vento e il sesso: "Tornassi indietro, rimarrei vergine come Maria"

“Il sesso non serve”, prosegue la showgirl, incalzata sul suo rapporto con la sessualità e il corpo. “Lei è diventata Buddha?” chiede quindi Francesca Fagnani, “Si è così. Raggiungi degli stati di illuminazione quando capisci anche che non hai bisogno di fare sesso. Come Maria”, replica l'ospite in abito pomposo e scintillante. Fagnani le fa notare che “non si può paragonare a Maria”, ma Vento pare non scomporsi: “No, io non mi posso paragonare, ma molte Sante hanno fatto questo percorso di spiritualità”. “Perché lei a un certo punto ha visto il sesso come sporco?” le chiede ancora la giornalista, “Perché il sesso può essere molto satanico. Io tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno. Rimarrei vergine. Sarebbe un grande sogno per me”, chiosa Flavia Vento.