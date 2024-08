Perché Sarah Jessica Parker ha chiuso il suo brand di scarpe

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Sarah Jessica Parker viene ormai identifica a tutti gli effetti con Carrie Bradshaw, l'iconica protagonista di Sex and the City che ancora oggi riesce a spopolare con i suoi look glamour e griffati in And Just Like That, il sequel della leggendaria serie. Complice il fatto che il suo personaggio ha sempre fatto sognare le fan con un armadio da sogno con centinaia di scarpe alla moda, l'attrice negli scorsi anni aveva provato a cavalcare il successo lanciando un brand di calzature tutto suo. Di recente, però, ha dovuto chiudere i battenti, dicendo addio alla carriera da imprenditrice: ecco cosa è accaduto.

Com'è nata la collezione SPJ

Chi non ricorda le scarpe Manolo Blahnik, Christian Louboutin e Jimmy Choo di Carrie Bradshaw? Passate alla storia grazie alla protagonista della serie, a partire dal 2014 hanno ispirato l'attrice Sarah Jessica Parker a lanciare una linea di scarpe che porta il suo nome, la SPJ. In collaborazione con George Malkemus III, la diva ha realizzato dei modelli iconici e alla moda ispirati alla sua Carrie, dalle pumps rosa shocking a quelle tempestate di cristalli, fino ad arrivare alle mules con la fibbia gioiello e alle ballerine variopinte. L'unico piccolo inconveniente? Il brand non è mai riuscito a decollare e a partire dal periodo post-pandemia ha subito una drastica battuta d'arresto.

Sarah Jessica Parker con le scarpe della sua collezione

Quando chiuderà l'e-commerce

Oggi, dunque, Sarah Jessica Parker ha annunciato con tristezza la chiusura del marchio a cui era tanto legata. "Dopo 10 anni colorati, SJP by Sarah Jessica Parker ha preso la difficile decisione di chiudere i battenti questo autunno. Il team di SJP Collection esprime un'enorme gratitudine a tutti i suoi fedeli clienti e sostenitori, così come a tutti coloro con cui ha lavorato", sono state queste le dichiarazioni ufficiali rilasciate dalla sua azienda. Il primo store a chiudere i battenti è stato quello di Bleecker Street a New York, mentre nelle prossime settimane toccherà all'e-commerce. Le scarpe rimaste in deposito verranno offerte a prezzi scontati o finiranno nei negozi di outlet?