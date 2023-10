Come vestirsi per un matrimonio in autunno: i consigli su abiti e i colori da indossare Cosa indossare per un matrimonio in autunno? Ecco alcuni consigli pratici per creare un perfetto look da cerimonia, scegliendo il colore, l’abito e gli accessori giusti.

L'autunno è una stagione romantica, tra foliage e colori caldi si crea un'atmosfera poetica perfetta per un matrimonio. Il caldo è ormai passato, le temperature si abbassano pur rimanendo miti e questo risolve molti problemi per gli invitati, ma crea altri dubbi. Se già nella vita di tutti i giorni il grattacapo è sempre cosa indossare, in una stagione un po' ballerina come l'autunno, la questione diventa ancora più ostica quando si tratta di dover partecipare a una cerimonia. Farà caldo? Farà freddo? E se piove? Dai vestiti lunghi ai completi con pantaloni, passando per i colori da scegliere e gli accessori da abbinare, ecco alcuni consigli per chi riceve un'invito a un matrimonio nei mesi di settembre, ottobre e novembre.

Scegliere sempre il lungo, dalla manica alla gonna

Che sia ottobre o novembre, puntando sul lungo non si sbaglia, dalla manica alla gonna. A seconda del periodo poi si può giocare con il tessuto, optando per qualcosa di più leggero per la prima metà dell'autunno o più pesante per la seconda. Via libera quindi a seta e cotone, per poi passare a un mix di cachemire e lana o al velluto nei mesi più freddi.

Si può giocare con gli scolli, optando per lasciare la schiera scoperta e puntare sulle aderenze, oppure scegliere un abito chemisier dalle linee morbide e un colletto bon ton o ancora per vestiti tunica, accollati sul corpetto e dalle linee essenziali, magari impreziositi da materiali preziosi e lucenti, come la seta o maglia in lurex.

Lo slip dress con cardigan per un look boho chic

Se proprio non si riesce a rinunciare allo slip dress, sempre elegante e di tendenza, allora si può abbinare questo modello, che solitamente ha spalline sottili ed è realizzato in tessuti leggeri come la seta, con un maxi cardigan e ottenere un look dal sapore boho chic che gioca sui contrasti tra pizzo, seta e maglione cozy in lana.

Giacche e blazer da indossare al posto della stola

Una valida alternativa alle classiche stole o agli scialli che solitamente si utilizzano ai matrimoni per coprire le spalle, sono le giacche oversize portata su un abito dalle linee dritte, meglio in questo caso scegliere fantasie poco appariscenti e puntare su un principe di Galles o un pied de poule. Attenzione però a non fare l'errore di abbinare blazer corti e aderenti con gonne larghe, l'effetto bomboniera è dietro l'angolo.

Il tailleur con pantaloni per un matrimonio di giorno

Se all'abito con la gonna si preferiscono i pantaloni si può optare per un tailleur maschile, creando un look perfetto per un matrimonio di giorno. Il fit over è sempre molto chic, specialmente se abbinato a scarpe con il tacco a spillo, ma anche la scarpa bassa si adatta molto bene a uno stile mannish.

Sotto la giacca del completo è possibile indossare una blusa di seta, una bralette o un top bustier che ricorda i capi di lingerie, in modo da puntare sulla sensualità o per giocare sulle trasparenze e sui contrasti tra capi rigorosi e pezzi più romantici in pizzo.

Per rendere l'outfit meno serioso, si può poi puntare su un completo stampato, con una fantasia particolare o giocare sui colori sgargianti, scegliendo magari un completo fucsia o verde lime. Una valida alternativa per un matrimonio di giorno potrebbe essere la jumpsuit con pantaloni a palazzo e scollatura profonda o dal corsetto a cuore.

Paillettes e vestiti drappeggiati per un matrimonio di sera

Se il matrimonio si svolge di sera si può optare per un vestito di pailletes, ma ovviamente senza esagerare per evitare un effetto kitsch. La regola deve essere sempre e comunque eleganze, quindi meglio non strafare con lo sbrilluccichio. Per l'occasione anche la seta è un'ottima scelta, un vestito leggero che cade in modo morbido sul corpo arricchito da un drappeggio.

Colori: dal beige ai rossi scuri, puntare sulle tinte autunnali

In fatto di scala cromatica l'autunno è la stagione del marrone, declinato in tutte le sue sfumature, dal beige al sabbia, fino ad arrivare al cioccolato. Ma anche colori più caldi che virano verso il rosso, come un terra di Siena o un mattone sono perfetti per partecipare a un matrimonio.

Se invece si vuole puntare su colori più scuri è decisi allora le tonalità giuste sono il bordeaux e le sue varianti, come l'amaranto o il vinaccia, ma anche il verdone è adatto alla stagione autunnale. Una scelta più brillante può essere quella di puntare su tonalità di ceruleo e azzurro, colori must per l'Autunno/Invero 2023/24.

Le fantasie e le stampe per partecipare a un matrimonio

Ovviamente si possono combinare in abiti stampati con fantasie floreali o con print geometrici e più astratti. Decorazioni che giocano con i colori della stagione o ton sur ton. Se si scelgono i fiori o disegni materici per mantenere uno stile sofisticato meglio puntare su dimensioni piccole e stampe micro che decorino l'abito senza appesantirlo, in alternativa, in caso di stampa vistosa è meglio rimanere sobri sul resto, optando per scarpe e borse dai colori neutri.

Nella moda la regola di non abbinare stampe diverse è stata superata da anni. Bisogna però prestare molta attenzione per evitare che l'effetto finale risulti troppo caotico. In questo caso vanno bilanciati bene i colori, che non possono essere troppi né troppo diversi tra loro in modo da creare un bilanciamento cromatico.

Accessori e gioielli da indossare a un matrimonio

Anche gli accessori ovviamente hanno la loro importanza e spesso determinano tutto il look. Se si vuole apparire originali e alla moda si può scegliere una spilla grande in oro e pietre, a decorare il vestito come un gioiello, un tocco elegante che va a impreziosire anche l'abito più semplice, rendendolo subito perfetto per una cerimonia.

Se si vuole essere super chic, invece si può optare per un lungo paio di guanti da opera, che oltre ad essere elegantissimi, vanno anche a risolvere il problema della manica lunga. Se, infatti, proprio non vi piace l'idea di un vestito che copre anche le braccia può essere sostituito da questo accessorio lasciando quindi libero spazio all'immaginazione per quanto riguarda tagli e scollature

Le borse e le scarpe da scegliere per un matrimonio in autunno

La borsa è un accessorio must have per ogni donna, ma bisogna saper scegliere quella giusta per ogni occasione. Nonostante le ultime sfilate abbiano sdoganato le borse capienti facendole tornare in auge, meglio non osare così tanto portandole a un matrimonio. L'ideale sarebbe rimanere sul classico con una clutch o una mini borsa a spalla, ma anche un sacchetto di seta è très chic. In più, se l'abito è abbastanza sobrio da consentirlo si può giocare con gli strass e scegliere un accessorio che dia luce e illumini l'outfit.

Per quanto riguarda le scarpe i modelli alti sono sempre una buona idea. Oltre ai tradizionali tacchi a spillo, però, per non essere banali si può puntare su un tacco scultura che offre un tocco glamour all'outfit. Eleganti e originali saranno il pezzo forte del look.

Ma non è sempre necessaria l'altezza per essere sofisticati. Anzi, un mocassino su uno stile maschile fa subito Katherine Hepburn regina di classe e raffinatezza. Per renderle più accattivanti si può aggiungere un tocco sparkling e sarete subito le più invidiate della festa. Insomma, anche ai matrimoni, è la rivincita delle flat shoes.