Ashley Graham, il primo red carpet dopo il parto a Cannes: mostra il corpo con l’abito a sirena Ashley Graham a gennaio ha dato alla luce due gemelli e non ha mai nascosto i cambiamenti della maternità. Torna sul red carpet più orgogliosa che mai con un abito rosso fuoco.

A cura di Beatrice Manca

Il Festival di Cannes prosegue con il suo corollario di eventi e serate di beneficienza. Il 26 maggio 2022 ad Antibes si è svolto il galà amfAR, l'annuale evento in sostegno della lotta all'Aids. Tra le molte star presenti all’Hotel du Cap-Eden-Roc c'era la modella Ashley Graham, che ha scelto un abito rosso fuoco per il primo red carpet dopo il parto gemellare. A gennaio infatti ha dato alla luce due gemelli e nei mesi successivi ha parlato apertamente dei cambiamenti del suo corpo e delle difficoltà nell'accettarsi di nuovo. Adesso però appare radiosa in un abito fasciante.

Ashley Graham vola a Cannes dopo il parto

Ashley Graham a gennaio ha partorito due gemelli, Roman e Malachi, nati dal matrimonio con Justin Ervin. Con tre figli piccoli a casa ha deciso di ridurre al minimo gli impegni lavorativi e di concedersi il tempo per la famiglia e per ritrovare le energie. In questi mesi ha mostrato ai follower il lungo percorso di accettazione verso il corpo drasticamente cambiato dalla gravidanza: la modella è una paladina della body positivity e non ha mai esitato nel mostrare le smagliature e i segni della gravidanza sul corpo. Ora però è tornata agli impegni mondani: è volata in Francia per la serata di gala amfAR e ha sfilato sul tappeto rosso con un look all'insegna del glamour.

Ashley Graham in Christian Siriano

L'abito a sirena di Ashley Graham

Ashley Graham ha scelto un abito a sirena rosso fuoco senza spalline che evidenziava la silhouette e si apriva con una voluminosa gonna di tulle. Ha poi raccolto i capelli in uno chignon spettinato per evidenziare le spalle nude. Il look è firmato Christian Siriano. Lo stilista ha condiviso le foto della modella sui suoi profili social, facendole i complimenti: "Questa regina ha avuto due gemelli ed è splendida". Ashley Graham ha scelto di non nascondere i cambiamenti del corpo con un abito ampio, ma al contrario di mettere in evidenza le forme con un colore accesso, senza paura del giudizio altrui. Il risultato è assolutamente strepitoso: una grande lezione di amore verso se stesse.