Ashley Graham posa nuda: “Mi ci è voluto tempo per accettare il mio corpo dopo il parto” Ashley Graham ha posato nuda a pochi mesi dal parto gemellare che l’ha fatta diventare mamma per la seconda volta. Nonostante il suo corpo sia cambiato moltissimo, ha imparato ad accettare le imperfezioni e oggi non potrebbe essere più felice.

A cura di Valeria Paglionico

Ashley Graham sta vivendo un momento particolarmente felice dal punto di vista familiare: a fine gennaio è diventata mamma per la seconda volta, ha messo al mondo Roman e Malachi, i due gemelli nati dal matrimonio con Justin Ervin. Prendersi cura dei neonati e del loro fratellino piccolo non è un gioco da ragazzi ed è proprio per questo che la modella ha ridotto al minimo i suoi impegni lavorativi. Di recente, però, è tornata su un set fotografico e ne ha approfittato per normalizzare i cambiamenti fisici legati al post parto. Dopo aver messo in mostra un reggiseno da allattamento, ha posato completamente nuda, rivelando con orgoglio la silhouette modificata dalla gravidanza gemellare terminata 4 mesi fa.

Ashley Graham normalizza i cambiamenti fisici post-parto

Nonostante gli impegni da mamma riempiano le sue giornate, Ashley Graham ha deciso di tornare a lavorare a pieno ritmo, anche se questo significa utilizzare il tiralatte nel backstage degli shooting fotografici. Nelle ultime ore è diventata protagonista della nuova campagna del brand Spanx, per il quale ha posato completamente nuda con le smagliature e le piccole imperfezioni post parto. "Il mio corpo è cambiato così tanto. Ho molta più gratitudine nei suoi confronti per il gran lavoro che ha fatto ma mi ci è voluto del tempo per guardarlo e per riconoscerlo di nuovo dopo il parto", ha spiegato Ashley.

Come è stato tornare a lavoro dopo la nascita dei figli

Come ogni neomamma, nemmeno per la modella è stato semplice accettare i cambiamenti legati alla gravidanza ma alla fine si è fatta forza e, come da lei stessa dichiarato, prima delle riprese si è guardata allo specchio dicendosi: "Andrà tutto bene, sei in gran forma". Come se non bastasse, anche tornare a lavorare è stata dura, soprattutto perché ora ha ben 3 figli piccoli di cui prendersi cura. Non sorprende, dunque, che abbia un tantino esitato nel prendere questa decisione, il suo obiettivo era non sentirsi sopraffatta o ansiosa nel dover fare tutto di corsa per non perdere neppure un'occasione professionale. Ora ha "abbracciato" con serenità tutti i cambiamenti che i piccoli hanno portato nella sua vita e non potrebbe essere più felice.