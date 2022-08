Michelle Hunziker cambia stile: si prepara al ritorno al lavoro in pantaloni e mocassini Michelle Hunziker è tornata a Milano dopo le lunghissime vacanze estive e si sta preparando per il ritorno al lavoro. Il dettaglio che non è passato inosservato? Sembra aver cambiato stile tra pantaloni a vita alta e mocassini.

A cura di Valeria Paglionico

Per Michelle Hunziker l'estate 2022 è stata davvero scoppiettante: dopo un anno non poco stressante che l'ha vista affrontare la separazione da Tomaso Trussardi e innumerevoli successi lavorativi, ha ritrovato il sorriso. Certo, l'amore con Giovanni Angiolini sembra essere arrivato al capolinea, ma non per questo la conduttrice ha perso l'entusiasmo che da sempre la contraddistingue. Se sul palco aveva abituato i fan ai suoi outfit sensuali e grintosi fatti di tubini aderenti e provocanti completi mannish, in vacanza, invece, ha lasciato spazio ai micro bikini e agli abiti in stile Barbie. Ora che è tornata a Milano sembra però aver cambiato radicalmente stile.

Il ritorno a Milano di Michelle Hunziker

Dopo aver passato interi mesi al mare, Michelle Hunziker è tornata a Milano e, oltre ad aver mostrato il suo nuovo appartamento a City Life, si sta anche preparando per tornare a lavorare. Ha ricaricato le energie e ora sembra essere prontissima per rilanciarsi a capofitto nei suoi innumerevoli impegni professionali. Certo, non ha ancora fatto visita alla parrucchiera di fiducia Alessia Solidani e ora sfoggia degli insoliti capelli scuri alle radici, ma a giudicare dalle ultime foto social pare che abbia rivoluzionato il suo armadio. Niente più tubini e minidress, ora ha lasciato spazio alla comodità.

Il look comodo e bon–ton di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker punta sulla comodità

Quale migliore occasione del rientro dalle vacanze per rivoluzionare il proprio stile? È proprio quanto fatto da Michelle Hunziker, che nelle ultime ore sui social si è mostrata in una insolita versione comoda ma allo stesso tempo sofisticata. Si è scattata un selfie poco dopo essersi preparata con indosso una semplice t-shirt nera e un paio di pantaloni bianchi dalla linea classica e con la vita altissima. Il dettaglio che ha fatto la differenza? I mocassini raso terra in pelle nera, per la precisione i Jordaan di Gucci da 780 euro. La conduttrice svizzera seguirà questo mood "cozy" anche sul palco?