Michelle Hunziker senza trucco col bikini leopardato: al mare mostra il lato b tonico Michelle Hunziker è tornata al mare e ha approfittato di una gita in barca per seguire il trend dei costumi animalier. Ha posato di spalle, mettendo in mostra il lato b impeccabile senza neppure l’ombra di un filo di cellulite.

A cura di Valeria Paglionico

Continuano le "vacanze infinite" di Michelle Hunziker. Dopo essere tornata per una sera a Bergamo (con tanto di look bon-ton e romantico), è già ripartita per il mare e ora si gode il relax tra tintarella e bagni in acque cristalline. Certo, considerando che ha affrontato un anno particolarmente "movimentato" tra successi professionali e separazione da Tomaso Trussardi, ora si merita un po' di riposo, ma i followers non possono fare a meno di provare un po' di invidia nei suoi confronti. Nelle ultime ore si è servita dei social per mostrare l'ennesimo look balneare ma la cosa particolare è che ha rivelato il suo segreto per avere un lato b tonico e impeccabile dopo i 40 anni.

Il costume animalier di Michelle Hunziker

Il costume più trendy dell'estate 2022? Quello decorato con l'iconica stampa animalier, meglio se in versione classica sui toni del beige e del marrone. Michelle Hunziker lo sa bene e ha approfittato di una gita in barca per sfoggiarlo. Ha scelto un due pezzi che ha esaltato la sua silhouette impeccabile con reggiseno a balconcino e microtanga sgambato, tutto in versione leopardata, aggiungendo così un tocco sauvage al look naturale. La conduttrice ha infatti detto temporaneamente addio al trucco, non avendo paura di immortalarsi in versione acqua e sapone. Nonostante l'assenza di rossetto, fondotinta ed eye-liner, la svizzera è assolutamente meravigliosa.

Michelle Hunziker col bikini leopardato

Michelle Hunziker, la foto con il lato b in primo piano

È ormai risaputo che Michelle Hunziker sia diventata famosa grazie al suo lato b: aveva solo 18 anni quando venne scelta come testimonial di un brand di intimo, finendo su tutti i cartelloni pubblicitari proprio col suo fondoschiena. Da allora di anni ne sono passati ma l'ormai "iconico" sedere non ha perso tonicità nonostante l'avanzare dell'età. Qual è il segreto della conduttrice? Lo ha più volte rivelato sui social, mostrandosi alle prese con gli allenamenti intensi più svariati, dal semplice corpo libero al karate. Di recente, però, ha spiegato di usare anche dei prodotti naturale per depurare e attivare il microcircolo. Il risultato? Ha detto addio alla cellulite. In quante sognano una silhouette come la sua dopo i 40 anni?