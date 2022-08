Michelle Hunziker in rosa coi cuori: a fine vacanze cambia stile col mini abito bon-ton Michelle Hunziker è tornata a Bergamo dopo diverse settimane di vacanza ma non per questo rinuncia agli eventi mondani. Per una cena in un ristorante immerso nel verde a Bergamo ha cambiato stile, puntando tutto su un minidress bon-ton da vera e propria bambolina.

A cura di Valeria Paglionico

L'ultimo anno per Michelle Hunziker non è stato molto rilassante: oltre agli innumerevoli impegni professionali che l'hanno portata in tv praticamente ogni settimana, si è anche ritrovata ad affrontare la separazione da Tomaso Trussardi, l'ex marito dal quale ha avuto le due figlie Sole e Celeste. Ora che la stagione televisiva è terminata, dunque, non può che godersi le vacanze al 100%, così da scaricare lo stress accumulato negli ultimi mesi. Dopo aver passato intere settimane in splendide location balneari tra micro bikini e abiti freschi e sbarazzini, ora è tornata a casa e ha messo in atto una vera e propria rivoluzione di stile.

Michelle Hunziker in versione Barbie

Michelle Hunziker è tornata a Bergamo dopo settimane di vacanza ma non per questo ha rinunciato agli eventi mondani. Ieri ha passato la giornata con la mamma Ineke prendendosi cura della sua bellezza tra trattamenti e cremine, mentre in serata ha cenato al ristorante Pianone a Bergamo Alta in compagnia dell'amica Benedetta Baracchi. Quale migliore occasione di una serata tra amiche in città per sfoggiare un look bon-ton ma allo stesso tempo sbarazzino? La conduttrice ha seguito ancora una volta il trend della "Barbie mania" e si è trasformata in una bambolina puntando tutto su un adorabile outfit rosa confetto.

Michelle Hunziker con l’abito bon–ton

Il mini abito rosa di Michelle Hunziker

Nell'ultima stagione televisiva Michelle Hunziker aveva lasciato spazio alla sensualità tra tubini aderenti e abiti di pelle, ora però sembra aver cambiato stile. Per la serata al ristorante ha puntato tutto su un adorabile mood bon-ton con un minidress rosa confetto, un modello con la gonna a ruota decorata con dei maxi cuori tono su tono e il corpino accollato col colletto Peter Pan e i bottoncini. Per completare il tutto ha scelto un elegante mezzo raccolto che ha messo in risalto il viso e, complice il selfie allo specchio, ha rivelato la cover dello smartphone personalizzata, un modello in pelle di coccodrillo con sopra incise le iniziali MH. La Hunziker non è forse impeccabile anche in versione bon-ton?