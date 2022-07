Michelle Hunziker in versione gitana: il nuovo look da mare è con maxi abito a balze e trecce Michelle Hunziker è in vacanza, si sta godendo il relax al termine del suo anno lavorativo e ne approfitta per dimostrare di essere un’icona fashion. Il suo ultimo look da spiaggia? È in stile gitana con l’abito a balze e le trecce tra i capelli.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker si sta godendo il meritato riposo al termine di un lungo ma soddisfacente anno lavorativo. Al di là dei successi professionali, però, i suoi ultimi mesi non sono stati semplici: si è infatti ritrovata ad affrontare la separazione dal marito Tomaso Trussardi, dal quale ha avuto le due figlie Sole e Celeste. Sebbene si parli già della sua nuova relazione con Giovanni Angiolini, è chiaro che la fine di un matrimonio è sempre traumatica, anche per una star come lei. È proprio per preservare un minimo di privacy che sui social evita di documentare ogni dettaglio delle sue giornate, torna "online" solo per promuovere il brand di cosmetici che ha lanciato e per mostrare i look "vacanzieri". Di recente, ad esempio, ha letteralmente spopolato in versione gitana.

Il look da spiaggia di Michelle Hunziker

Dopo aver osato tra bikini colorati e foto in topless, Michelle Hunziker è tornata alla comodità ma la cosa particolare è che anche in versione cozy riesce sempre a essere icona di stile. L'avevamo lasciata in Sardegna con l'abito in stile Barbie Girl e oggi la ritroviamo sempre in vacanza ma con un look dall'animo gipsy. Per andare al mare la conduttrice svizzera ha infatti sfoggiato un maxi dress verde smeraldo, un modello strapless e oversize con la gonna a balze e il bustier goffrato. Lo ha abbinato a un paio di zeppe, le scarpe simbolo dell'estate 2022, e ha lasciato intravedere il bikini marrone in una Stories in cui ballava per promuovere i suoi prodotti Goovi.

Michelle Hunziker con le trecce tra i capelli

Michelle Hunziker con la nuova acconciatura intrecciata

Anche in fatto di acconciatura la conduttrice di Striscia ha aggiunto un tocco rivoluzionario alla sua immagine. Dopo le onde naturali, la piega alla Flintstones e l'effetto liquid hair, questa volta ha legato la chioma in una acconciatura intricata: una coda di cavallo bassa realizzata con delle mini trecce alla francese sul davanti, così da mettere in risalto il viso. Michelle Hunziker ha dimostrato ancora che tagliare i capelli in modo drastico è stata una scelta azzeccatissima, soprattutto per l'estate: il suo nuovo caschetto è estremamente versatile oltre che glamour e sbarazzino. In quante approfitteranno della bella stagione per darci un taglio tanto netto?