Michelle Hunziker in topless: in vacanza con le amiche indossa solo il tanga total black Michele Hunziker è volata nelle isole Eolie per una vacanza con le amiche e ha approfittato dei meravigliosi panorami per concedersi uno scatto in topless. Ha coperto il seno con le braccia e ha indossato solo un tanga total black.

A cura di Valeria Paglionico

La stagione televisiva è terminata e sono moltissime le star che sono partite per località più o meno esotiche per godersi le tanto meritate vacanze. È il caso di Michelle Hunziker che, dopo essere stata in riviera romagnola con le figlie Sole e Celeste (adorabili con i look coordinati rosa), ora è volata nelle isole Eolie per qualche giornata tutta al femminile. Aperitivi in barca, bikini glamour e pranzi a base di pesce: la conduttrice sembra aver ritrovato la felicità dopo la separazione da Tomaso Trussardi. Quale migliore occasione di questa per donare ai fan uno scatto all'insegna della sensualità?

Michelle Hunziker in topless per l'estate

L'avevamo lasciata spaziare tra trikini cut-out e bikini super colorati, oggi ritroviamo Michelle Hunziker al mare in una versione iper sensuale. Ha posato in topless sullo sfondo di un panorama roccioso, incantando i fan con la sua bellezza. Posa plastica, sguardo serio dritto in camera, gambe nude in primo piano, capelli sciolti e bagnati: la svizzera ha le braccia in torno al seno per evitare di rivelare qualcosa di "scandaloso" e indosso porta solo un semplice tanga sgambato total black. Così facendo è riuscita per l'ennesima volta a mettere in risalto la sua incredibile forma fisica.

Il toccante messaggio di Michelle Hunziker

Sarà perché si sta davvero rilassando in questa vacanza con le amiche o perché semplicemente si vuole godere le vacanze, ma Michelle Hunziker ha trovato un contatto diretto con la natura circostante. Nella didascalia della foto in topless ha infatti detto: "Dove ci sono i vulcani , la terra, a mio parere sprigiona un’energia molto potente…mi immergo completamente e sento il suono delle pietre che si spostano in un movimento perpetuo …i punti dove l’acqua si scalda notevolmente mi cullano e mi riportano in uno stato di equilibrio bellissimo….La natura è meravigliosa". Insomma, la conduttrice si sta godendo al 100% i primi giorni dell'estate e, al motto di "girlpower", non potrebbe essere più felice.