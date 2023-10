Chiara Ferragni torna sui social come una principessa: quanto costa la tiara scintillante Chiara Ferragni ha mostrato delle foto scattate a Parigi durante la Fashion Week. Spicca sulla testa dell’influencer una coroncina scintillante del suo brand.

A cura di Giusy Dente

Finalmente può tirare un respiro di sollievo, Chiara Ferragni. Per l'imprenditrice sono stati giorni difficili, in cui comprensibilmente si è presa anche una pausa dai social. L'influencer è stata a lungo assente, per dedicarsi esclusivamente alla famiglia. Fedez è stato ricoverato con urgenza in ospedale a causa di n'emorragia interna dovuta a due ulcere. Lei in quel momento si trovava a Parigi, per la Fashion Week, ma ha fatto ritorno a Milano immediatamente, sul primo volo disponibile. Con lei l'amica di sempre, Chiara Biasi, che le è stata vicina nel momento del bisogno e non l'ha abbandonata. Ora il rapper sta meglio, è tornato a casa e ha ringraziato fan e follower per il supporto, per i tanti messaggi di affetto. Ora i Ferragnez sono pronti a ritornare alla normalità. Anche l'imprenditrice è tornata sui social.

Chiara Ferragni torna sui social

"Grazie per tutto l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti" hanno scritto Chiara Ferragni e Fedez sui rispettivi profili, condividendo uno scatto di famiglia. Per l'imprenditrice è tempo di tornare anche al lavoro, coi suoi ritmi e dando la priorità al marito e ai figli, che in questo momento hanno bisogno più che mai di lei. I primi post dell'influencer sono stati proprio una dedica a Leone e Vittoria: "A voi che siete stati la mia dose di spensieratezza in queste giornate" ha scritto.

Poi l'influencer ha mostrato alcuni scatti inediti, risalenti ai giorni della Paris Fashion Week. Lei era volata in Francia per alcuni eventi: la sfilata di Dior col look bon ton, l'outfit da business woman a Lancome X Louvre Photocall, il completo leopardato per un giro in città, il total black con abitino di pelle per la serata nella capitale. Poi la corsa verso l'ospedale. È tornata però a quei giorni, ai momenti spensierati prima che giungessero le cattive notizie dall'Italia. Ha mostrato alcune foto in cui sfoggia un look da perfetta principessa.

Quanto costa la tiara

A Parigi, Chiara Ferragni ha indossato uno slip dress color champagne con spacco e bretelline sottili. Per impreziosire il look ha aggiunto due tocchi di luce, due gioielli che ama particolarmente, perché portano il suo nome: sono infatti di Chiara Ferragni Brand. La collana fa parte della nuova collezione Emerald, è un gioiello con pendente verde smeraldo impreziosito da un pavé di zirconi. Costa 99 euro. Una versione simile, ma con più zirconi e da 339 euro, l'ha regalata a Francesca Fagnani. Ma a spiccare è un altro accessorio: la tiara! È una new entry del brand, una coroncina placcata in argento con zirconi bianchi: sul sito ufficiale costa 199 euro.