Fedez è tornato a casa, il primo post su Instagram dopo l’ospedale: “Grazie per l’affetto” Dopo essere stato dimesso dall’ospedale, Fedez è tornato a casa e ha pubblicato il primo post su Instagram. Una foto in cui la sua mano si intreccia con quella della famiglia, la moglie Chiara Ferragni, i figli Leone e Vittoria e la zampa di Paloma. “Grazie per l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti”, le sue parole.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, 6 ottobre, Fedez è stato dimesso dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il rapper era stato ricoverato otto giorni fa per via di un'emorragia interna dovuta a due ulcere. Le sue prime parole, all'uscita della struttura insieme alla moglie Chiara Ferragni, sono state: "Volevo ringraziare soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui”. Ora ha fatto rientro a casa e ha condiviso il primo post sul suo profilo Instagram dopo settimane di assenza. Una foto di famiglia, in cui la sua mano si stringe a quella della moglie, dei figli Leone e Vittoria e alla zampa di Paloma. "Finalmente a casa. Grazie per l'affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti", ha scritto.

Il messaggio di Chiara Ferragni e la sorpresa dei figli

Anche Chiara Ferragni è tornata a pubblicare alcune storie sul suo profilo Instagram, dopo essere stata sempre accanto al marito in questi difficili giorni. "Grazie di tutto l'affetto, i pensieri, i messaggi e le telefonate di questa settimana. Vi ho sempre letto e ci avete dato tanta energia", ha scritto l'imprenditricie, ringraziando tutti coloro che sono stati accanto alla sua famiglia. Poi, sempre tra le stories, ha mostrato un disegno che Leone e Vittoria hanno fatto per il papà, con scritto: "Bentornato Papino".

Fedez dimesso, le prime parole all'uscita dall'ospedale

Il ritorno a casa e sui social di Fedez arriva poco dopo le sue dimissioni dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il rapper ha lasciato oggi, 6 ottobre, la struttura dopo quasi nove giorni di ricovero (era arrivato lo scorso 28 settembre). Ricovero che si era reso necessario a causa di un'emorragia interna dovuta a due ulcere che, pare, non siano direttamente legate al tumore al pancreas per cui è stato operato lo scorso anno.

"Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui", ha detto Fedez uscendo dall'ospedale accompagnato dalla moglie Chiara Ferragni, che non l'ha mai lasciato solo. L'imprenditrice, nei giorni scorsi, aveva risposto ai giornalisti senza sbilanciarsi troppo sulle condizioni del marito e andando via in fretta: "Federico sta meglio, grazie". Allo stesso modo si erano comportati i genitori, Franco Lucia e Annamaria Bertezzaghi, mantenendo sempre un certo ottimismo.