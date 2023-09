Chiara Ferragni è dark: l’ultima notte a Parigi è con l’abitino di pelle Toccata e fuga parigina per Chiara Ferragni, ospite della Settimana della Moda. L’imprenditrice ha salutato la città e ha fatto ritorno a casa.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in Blumarine

Dopo gli impegni alla Milano Fashion Week (che l'hanno vista in prima fila a diversi show in programma), Chiara Ferragni è volata in Francia per la Settimana della Moda parigina. L'imprenditrice è stata a un evento organizzato da Lancome (con un outfit bon-ton) e alla sfilata di Dior (con un look da business woman in giacca e cravatta). Non è mancato qualche momento libero, in cui ne ha approfittato per godere l'atmosfera parigina. Ha trascorso una serata con l'amica e collega Chiara Biasi e per il day off ha scelto un completo animalier con fantasia leopardata. Decisamente più rock la mise per la sua ultima notte in città.

L'ultima sera di Chiara Ferragni a Parigi

Martedì 3 ottobre si chiuderà la Paris Fashion Week. Chiara Ferragni non è rimasta in città per tutta la durata dell'evento, è stata una toccata e fuga di circa 48 ore. L'imprenditrice, infatti, ha già fatto ritorno a casa, forse per altri impegni professionali, ma sicuramente anche per stare con la famiglia. Da quando è diventata mamma, i viaggi sono diventati più difficili da gestire emotivamente.

Chiara Ferragni indossa la giacca Kikiriki

Se sul piano pratico può certamente godere di aiuto e appoggio, ha attorno persone fidate, ha ammesso di soffrire molto la mancanza dei bimbi quando è lontana. Sono le difficoltà di una mamma lavoratrice che non ha intenzione di rinunciare alla carriera e che sente il bisogno di realizzarsi, senza per questo doversi sentire in colpa.

Leggi anche Quanto costano i peluche personalizzati di Leone e Vittoria

Chiara Ferragni con scarpe Giuseppe Zanotti

L'ultimo look di Chiara Ferragni a Parigi

Per la sua ultima notte parigina, Chiara Ferragni ha puntato su qualcosa di rock e dark, ma con un tocco sparkling. L'imprenditrice ha scelto l'intramontabile total black, optando per questa nuance dalla testa ai piedi. Ha indossato un abitino di pelle Blumarine, della collezione Resort 2024, impreziosendo l'outfit con un blazer Kikiriki con sottili righe argentate: costa 325,90 euro. Ha aggiunto un paio di stivaletti effetto vernice di Giuseppe Zanotti da 1195 euro: sono il modello Intriigo, decorato con fibbie in metallo color argento sulla tomaia e completato da un tacco a stiletto ricoperto in tono. Non poteva finire un accessorio firmato Chiara Ferragni Brand: si tratta della borsa Caia mini, da 221 euro.