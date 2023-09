Chiara Ferragni in animalier: per le strade di Parigi sceglie il completo leopardato L’influencer ha scelto un outfit leopardato per il suo day off nella ville lumiere assieme alla collega e amica Chiara Basi. Tutti i dettagli per copiare il suo stile.

A cura di Annachiara Gaggino

Chiara Ferragni a Parigi in Max&Co.

Chiara Ferragni si prende un giorno di pausa dalla Paris Fashion Week e passeggia per gli arrondissement in compagnia della collega e amica Chiara Biasi. La nota influencer dopo una lunga serie di sfilate tra Milano e Parigi si concede un po' di tempo per sé e sceglie un look animalier per il suo pomeriggio da turista. Dopo l'outfit sofisticato ed elegante arricchito da una cravatta, sfoggiato durante la notte al Musée du Louvre dedicata a Lancôme, ora ne sceglie uno più casual ed estroso.

Chiara Ferragni in Max&Co. a Parigi

Il look leopardato di Chiara Ferragni

Per il suo tempo libero a Parigi l'influencer opta per un completo firmato Max&Co. composto da una gonna mini in jersey dalla texture cavallina con taglio svasato e vita media dal valore di 99 euro, in contrasto con la vestibilità over del blazer, dello stesso materiale e dalle linee diritte e allungate, revers profondi e chiusura a un bottone. La giacca ha un costo di 279 euro.

Chiara Ferragni a Parigi in Max&Co.

Pezzo forte del look però sono i collant di Calzedonia con una rete dalla fantasia geometrica. Chiara Ferragni completa il suo outfit con un'importante Maison francese, Chanel e sceglie un paio di scarpe sling back dal tacco basso e spesso e una borsa rosa dal tipico motivo a impuntatura del brand e la chiusura con il logo della doppia C. L'influencer coglie l'occasione per mostrare ai suoi fan anche le sue ultime creazioni, e sfoggia un paio di occhiali della nuova collezione del brand Chiara Ferragni. Omaggia anche l'amica, scegliendo di indossare sotto la giacca leopardata un top bianco dalle spalle irregolari firmato About you x Chiara Biasi.