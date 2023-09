Chiara Ferragni lascia le sfilate di Parigi: chi è l’amica che le è stata vicino durante l’emergenza Chiara Ferragni ha messo bruscamente fine alla sua esperienza alla Paris Fashion Week: ecco chi è l’amica che le è stata accanto durante l’emergenza.

A cura di Valeria Paglionico

Il mese dedicato alle Fashion Week è tra i momenti dell'anno più amati e attesi da Chiara Ferragni: nelle settimane di sfilate sfoggia i look a tema più svariati, approfittandone per anticipare alcuni di quelli che si imporranno di lì a poco come trend di stagione. Durante la Settimana della Moda milanese ha spopolato con degli outfit all'insegna del glamour, dal blazer usato come minidress ai pantaloni oversize indossati in anteprima durante lo show di The Attico. Ora che era arrivato il turno delle sfilate di Parigi l'imprenditrice è stata costretta a interrompere il suo viaggio e a tornare all'improvviso in Italia: chi è l'amica che le è stata vicina durante l'emergenza?

Chiara Ferragni, cosa è successo a Parigi

Qualche giorno fa Chiara Ferragni era volata a Parigi per la sua tanto amata Fashion Week, in occasione della quale come da tradizione ha partecipato alle sfilate e agli eventi di moda più in vista del momento. Un look da lady total grey per lo show di Dior, un completo con la cravatta per un incontro al Louvre, un abito di pelle dall'animo rock per l'uscita serale: per il soggiorno nella capitale l'imprenditrice ha curato il suo armadio nei minimi dettagli. Ieri sera, però, i fan si sono "insospettiti" dopo non averla vista nel front-row di Schiaparelli (scoprendo solo dopo che non era nella lista degli invitati) e ritrovandola poi sui social in compagnia di Leone e Vittoria tra le mura della sua casa milanese.

La dolce dedica a Chiara Biasi

Il volo di ritorno con Chiara Biasi

Come lei stessa ha documentato su Instagram, si ritrovata di fronte un'emergenza che l'ha costretta a tornare a Milano da un momento all'altro. Solo di recente si è poi scoperto che il motivo dell'improvviso rientro è stato un problema di salute del marito Fedez, che attualmente sarebbe ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti. Al suo fianco durante il cambio di programma c'era la migliore amica Chiara Biasi, famosa influencer milanese che con lei condivide quasi tutte le serate e i viaggi internazionali e che in quest'occasione l'ha tenuta per mano durante il volo di ritorno. Nel dolce scatto con la bff Chiara ha scritto una dedica commovente: "Ai migliori amici che prendono il primo volo con te quando hai un'emergenza". .