Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week: il blazer diventa un mini vestito Chiara Ferragni sceglie un look minimalista e chic per la sfilata di Tod’s in occasione del terzo giorno della settimana della moda di Milano.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni da Tod’s

Per il terzo giorno della Milano Fashion Week, Chiara Ferragni è in prima fila alla sfilata di Tod's, l'ultima che avrà come direttore creativo Walter Chiapponi, che lascerà il brand dopo la presentazione della collezione Primavera/Estate 2024. L'influencer, lo ricordiamo, fa parte del Consiglio d'amministrazione del brand dall'aprile 2021 ed è comparsa in varie campagne social di promozione.

Chiara Ferragni da Tod's per la Milano Fashion Week

Il look indossato dalla maggiore delle sorelle Ferragni è un maxi blazer che diventa un vestito corto color tortora, uno dei toni più amati dal direttore creativo della Maison. La camicia sotto il blazer riprende una tonalità più scura della palette, conferendo all'outfit un aspetto minimalista ma molto chic. Ai piedi, Ferragni sceglie un paio di Décolleté d'Orsay in pelle nera della stessa collezione Autunno/Inverno 2023-24 che costano 950 euro. Tra gli accessori, spicca la borsa T Timeless micro in pelle, sempre dalla collezione autunnale, dal valore di 1.900 euro. L'hair style ricorda molto le pettinature anni '70 con le punte dei capelli leggermente arrotondate, mentre il volto è incorniciato da grossi orecchini a forma di globo.