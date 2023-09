Milano Fashion Week 2023, gli eventi di oggi: come vedere la sfilata di Gucci venerdì 22 settembre L’evento più atteso per la giornata di venerdì 22 settembre è sicuramente il debutto di Sabato De Sarno da Gucci. In programma anche Tod’s, Versace e Boss.

A cura di Annachiara Gaggino

Un look della collezione Autunno/Inverno 2023/24 di Gucci

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il giorno più atteso della Milano Fashion Week è arrivato. Finalmente oggi 22 settembre verrà svelata la prima collezione di Gucci firmata da Sabato De Sarno, dopo l'addio di Alessandro Michele. Il nuovo direttore creativo del marchio, però, ha dovuto cambiare i suoi piani iniziali a causa del maltempo, la sfilata che segnerà il nuovo capitolo della Maison di Kering non vedrà più la Pinacoteca di Brera come cornice esclusiva ma si sposterà nell'headquarter del brand in via Mecenate. Pochissimi i dettagli trapelati sullo show protagonista di questa Settimana della Moda e che gli appassionati e i lavoratori del settore aspettano da mesi. Un hype aumentato anche dal fatto che pochi giorni prima la Maison di Kering ha cancellato tutti i post dal suo profilo Instagram, segnando l'inizio di una nuova era.

Tra i grandi brand in calendario per oggi anche Versace, Tod's e Boss. Tod's apre la giornata alle 9.30 seguito da Calcaterra. Pranzo sul front row di Sportmax e Cormio mentre il pomeriggio sarà animato da MSGM e Sunnei, rispettivamente alle 16 e alle 18, per poi passare a Versace alle 19.30. Chiude il terzo giorno di passerelle Boss alle 21.

Gigi Hadid in un look Versace Autunno/Inverno 2023/24

Venerdì 22 settembre

09.30 – TOD'S (Via Bergognone, 34)

10.30 – CALCATERRA (Via Daverio, 7)

11.30 – PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI (Via Enrico Besana, 12)

12.30 – SPORTMAX (Via Mecenate, 88/A)

13.15 – CORMIO (Via Fantoli, 15/9)

14.00 – LUISA BECCARIA (Location nell'invito)

15.00 – GUCCI (Location nell'invito)

16.00 – MSGM (Via Bonardi, 9)

17.00 – SUNNEI (Location nell'invito)

18.00 – VIVETTA (Via San Barnaba, 48)

19.30 – VERSACE (Location nell'invito)

20.15 – HAN KJØBENHAVN (Piazza del Duomo, 12)

21.00 – BOSS (Viale Scarampo, gate 5)

Un look MSGM della collezione Autunno Inverno 2023/24

Come vedere la sfilata di Gucci

Tanto si è detto su questo debutto negli scorsi mesi e l'hype che si è creato intorno a questa nuova collezione è stato altissimo. Riuscirà l'ex braccio destro di Pierpaolo Piccioli a raccogliere l'eredità di Allessandro Michele e colmare il vuoto lasciato dal creativo? Lo scopriremo oggi alle 15 nella nella sede operativa della maison in via Mecenate. Gucci avrebbe dovuto sfilare nella Pinacoteca di Brera, in uno show che avrebbe preso anche la via del palazzo storico, ma De Sarno ha dovuto optare per un repentino cambio di programma a causa delle condizioni meteo incerte. La location era svelata proprio dal designer che un mese fa ha postato sulla sua pagina Instagram lo screenshot di Google maps dove veniva indicato il luogo.

Un look Gucci Autunno/Inverno 2023/24

Per non perdere questo pezzo di storia del fashion system però ci si può collegare sul sito ufficiale di CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana dove vengono trasmesse tutte le sfilate in calendario, oppure si può accedere a quello di Gucci, che farà una diretta streaming.

Un look Sunnei Autunno/Inverno 2023/24

Gli altri eventi in calendario di oggi

Alle 17 nello showroom di MDM7 si svolgerà l'evento Hope Fashion Ukraine, che introdurrà 12 brand ucraini, iniziativa che gode del supporto di Hope Ukraine foundation, di CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana, della Camera di Commercio Ucraina. Nel pomeriggio le presentazioni di Gentryportofino e La DoubleJ, che dureranno fino a sera. La serata, invece, si animerà con un dj set in Terrazza Duomo 21, organizzato da Redemption, che per l'occasione presenta la sua ultima capsule collection.