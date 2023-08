Gucci, Sabato De Sarno verso la Milano Fashion Week: svela la location della sua prima sfilata Il prossimo settembre Sabato De Sarno debutterà a capo di Gucci durante la Milano Fashion Week. Sui social ha rivelato in modo super originale la location della sua prima sfilata per la Maison: ecco dove si terrà.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando Alessandro Michele ha detto addio a Gucci lo scorso novembre, la Maison ha affidato la creazione delle collezioni al suo team di creativi. A partire dalla Milano Fashion Week di settembre, però, le cose cambieranno: a firmare gli abiti e gli accessori lanciati in passerella sarà il nuovo direttore creativo Sabato De Sarno. La nomina a capo dell'Ufficio Stile è arrivata a fine gennaio 2023 e, fatta eccezione per alcuni scatti realizzati per la campagna di Alta Gioielleria, lo stilista ha preferito mantenere un certo riserbo sulla nuova estetica che ha intenzione di dare a Gucci. Nelle ultime ore, però, ha condiviso un piccolo spoiler che riguarda la sua prima sfilata di settembre: ecco cosa ha rivelato.

Quando si terrà la prima sfilata di Sabato De Sarno per Gucci

Manca ormai poco al debutto di Sabato De Sarno al timone di Gucci: il nuovo direttore creativo presenterà la sua prima collezione il prossimo 22 settembre alle 15 durante la Milano Fashion Week dedicata alla Moda Donna. È a lui che è stato affidato l'arduo compito di sostituire Alessandro Michele, uno stilista visionario dalla personalità forte, un rivoluzionario che ha reso l'estetica della Maison unica e riconoscibile. Non sorprende, dunque, che ora tutti gli occhi dell'universo fashion siano puntati su di lui. L'erede dell'iconico stilista romano, però, sembra essere prontissimo per affrontare questa nuova sfida, tanto da aver ideato una trovata davvero originale per annunciare la location scelta per lo show.

Lo screen di Google Maps

"Milano, un mese prima", le parole dello stilista

"Milano, un mese prima" (con l'aggiunta di emoticon a forma di cuore e hashtag #Gucci), sono state queste le parole che hanno accompagnato il recente post pubblicato da Sabato De Sarno. La foto non è altro che uno screen di Google Maps, un primo piano sul quartiere Brera di Milano con localizzazione presso la Pinacoteca. Così facendo lo stilista ha rivelato il luogo in cui si terrà la sua prima sfilata per Gucci, evento che darà il via alla nuova era della Maison. Stando alla posizione del segnaposto, la sfilata potrebbe partire dal cortile della Pinacoteca per estendersi alla strada, proprio come fatto da Pierpaolo Piccioli per Valentino durante lo show allestito all'Università Statale di Milano. Insomma, l'ansia cresce e Sabato De Sarno ha dato prova di aver curato ogni singolo dettaglio dell'atteso debutto.