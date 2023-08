Il nuovo Gucci: le prime foto del lavoro dello stilista Sabato De Sarno Lo stilista Sabato De Sarno, nuovo designer di Gucci, ha condiviso su Instagram un’anticipazione della sua direzione creativa in attesa della sfilata di settembre. Chi è la nuova musa del brand?

A cura di Beatrice Manca

Anche se il debutto ufficiale in casa Gucci sarà solo alla Milano Fashion di Week di settembre, lo stilista Sabato De Sarno torna a far parlare di sé e svela sui social un'anteprima del suo lavoro. Il nuovo direttore creativo della casa di moda italiana, scelto per sostituire Alessandro Michele, ha condiviso a sorpresa su Instagram alcuni scatti della nuova campagna di Alta Gioielleria. Sono le prime immagini della sua direzione creativa e ci svelano anche il nuovo volto di Gucci: la top model Daria Werbowy, una scelta niente affatto casuale.

La campagna di Gucci allo Chateau Marmont

In attesa di scoprire la prima collezione di Sabato De Sarno, possiamo provare a immaginare la nuova estetica di Gucci dalla campagna dedicata all'Alta Gioielleria. Le foto, scattate nella piscina del leggendario Chateau Marmont, ritraggono la modella Daria Werbowy nuda, con indosso solo un paio di vistosi orecchini d'oro (il focus della campagna) e lo slip del bikini nero su cui campeggia il logo della doppia G. La modella è seduta su un asciugamano, con i capelli bagnati, come dopo un tuffo. Le foto sono state scattate da David Sims, uno dei più famosi e apprezzati fotografi di moda contemporanei. Il designer ha anche condiviso una foto di backstage, dove si vede il set e i fotografi immersi in acqua per avere lo scatto migliore.

Chi è Daria Werbowy la nuova musa di Gucci

La protagonista degli scatti è la top model Daria Werbowy, canadese di origini polacche, che già nel 2004 aveva posato per una campagna di Gucci by Tom Ford. Ma Sabato De Sarno l'ha scelta soprattutto per il rapporto personale che li lega: si conoscono da vent'anni e hanno lavorato insieme per la prima volta nel 2003, durante una sfilata di Prada. "Daria – ha scritto lo stilista accanto alla foto – abbiamo iniziato insieme in questo settore nel 2003 ed eccoci qua, all'inizio di una nuova avventura". Oggi Daria Werbowy ha 39 anni ed è ancora uno dei volti più richiesti dal settore per il suo fascino lunare. Poche settimane fa, il suo nome era stato indicato come quello di possibile testimonial del brand di Phoebe Philo, tornata sulle scene dopo anni di assenza. Ma, almeno per ora, sembra sia stato Gucci a spuntarla.