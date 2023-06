Phoebe Philo, cosa sappiamo sulla nuova collezione: 150 look con accessori, scarpe e borse Il nuovo marchio della stilista Phoebe Philo sarà lanciato solo a settembre, ma nei prossimi giorni ci si potrà iscrivere sul sito per essere tra i primi ad aggiudicarsi la nuova collezione.

A cura di Beatrice Manca

Fan di Phoebe Philo all'ascolto, unitevi: manca sempre meno al lancio del marchio omonimo dell'ex stilista di Celine e cominciano ad emergere alcuni dettagli sul grande ritorno. Dopo anni di silenzio, la stilista ha annunciato il ritorno della moda con un brand omonimo per settembre 2023, ma già dal luglio ci si potrà registrare sul sito. Secondo WWD, la stilista cult sta lavorando a una collezione che comprenda abiti, pelletteria, occhiali e scarpe. Circa 150 look completi che realizzeranno il sogno di ogni Philosophiles: vestirsi dalla testa ai piedi con le creazioni della stilista.

Il ritorno di Phoebe Philo nella moda

La prima collezione di Phoebe Philo è forse la notizia più attesa dalle fashion victim: la designer che ha guidato il brand Céline dal 2008 al 2018 ha conquistato un'intera generazione con la sua estetica minimal e raffinata. I suoi capi iconici – dai cappotti oversize ai sabot, fino alle borse – hanno superato la prova del tempo così bene da essere ancora cercati online sui siti di second hand. Intorno alla figura della stilista è nato un vero e proprio culto, come dimostra il successo dell'account Instagram @OldCeline. Chiusa la stagione di Céline, però, Phoebe Philo è pronta a tornare nel mondo del prêt-à-porter con una collezione total look, dagli occhiali da sole ai gioielli. La ricetta del successo? Secondo le indiscrezioni raccolte da WWD, Philo giocherà sul sicuro, affidandosi all'estetica che da sempre la contraddistingue e usando materiali di altissima qualità. Il sito, almeno all'inizio, dovrebbe spedire nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti.

Daria Werbowy è il nuovo volto di Phoebe Philo?

Tra le varie indiscrezioni spunta anche il Daria Werbowy: la supermodella canadese potrebbe essere il volto del nuovo marchio. Del resto tra le due donne c'è un legame speciale: avevano già collaborato per diverse campagne ai tempi di Celine. Philo ritorna sulla scena supportata dal gruppo LVMH come investitore di minoranza. Ora non resta che aspettare settembre per rifarsi gli occhi con la ‘nuova' Phoebe Philo e il suo guardaroba per gli anni Venti.