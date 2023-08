Milano Fashion Week: le date, le novità e i grandi debutti della Settimana della Moda di settembre 2023 Milano si prepara alla prossima Settimana della Moda, un’edizione che si preannuncia storica: conosceremo i nuovi direttori creativi di Gucci, Tom Ford e Bally e celebreremo i 40 anni di Moschino.

A cura di Beatrice Manca

Gucci

Nel mondo della moda, settembre è il mese più denso di eventi. A Milano torna l'appuntamento della Fashion Week dedicata alle collezioni femminili per la Primavera/Estate 2024, che saranno presentate dal 19 al 25 settembre 2023. Questa edizione si preannuncia storica: il calendario prevede 62 sfilate fisiche e molti debutti eccellenti. Sarà "la prima volta" di Sabato De Sarno in casa Gucci e di Peter Hawkings da Tom Ford. Vedremo anche la prima sfilata fisica di The Attico, la sfilata celebrativa di Moschino e il ritorno di Chiara Boni: una guida a tutti gli eventi da segnare sul calendario.

Le novità della Milano Fashion Week Primavera/Estate 2024

Anche se il calendario è ancora provvisorio, sono molte le novità di questa edizione. La nuova Settimana della Moda si aprirà ufficialmente il 19 settembre, ma le sfilate inizieranno il 20 con lo show di Iceberg. Il giorno successivo probabilmente quello più atteso: Peter Hawkings, che ha preso il posto di Tom Ford alla guida dell'omonimo marchio, ha scelto Milano per il debutto ufficiale. Lo stesso giorno vedremo anche la prima attesissima collezione Gucci disegnata dal nuovo direttore creativo Sabato de Sarno. Dopo l'addio dello stilista Alessandro Michele l'ufficio stile aveva disegnato le collezioni invernali, in attesa del nuovo direttore creativo. Sabato 23 settembre Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini entrano ufficialmente in calendario con la prima sfilata di The Attico. Inoltre, Simone Bellotti debutta ufficialmente da Bally. Il 24 settembre Chiara Boni torna nel calendario milanese con il suo brand, La Petite Robe.

Gucci Autunno/Inverno 2023–24

Tutti gli eventi di Milano Moda Donna 2023

Il calendario provvisorio vede la presenza di tutti i grandi nomi, da Prada a Giorgio Armani, da Versace a Bottega Veneta. Tra gli eventi da non perdere c'è sicuramente la sfilata di Moschino, che celebra i 40 anni della Maison e il suo geniale fondatore, Franco Moschino. Anche quest'anno Diesel, che chiude la kermesse di settembre, apre le porte della sua sfilata al pubblico. Come di consueto, l'ultimo giorno è dedicato agli appuntamenti digitali che coinvolgono le nuove leve della moda. Mano alle agende: dopo le vacanze si riparte in grande stile!

Leggi anche I luoghi della Milano Fashion Week 2023: dalle più iconiche alle più insolite location della moda