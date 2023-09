Milano Fashion Week, il calendario e le novità: De Sarno da Gucci e il ritorno di Fiorucci La settimana della moda meneghina va in scenda dal 19 al 25 settembre con un calendario ricco di eventi. Tra gli show più attesi, la prima collezione di Sabato De Sarno per Gucci e Tom Ford, che sfilerà per la prima volta in Italia.

Settembre è il mese della moda. Da New York a Londra, da Milano a Parigi, le grandi capitali si animano per ospitare le settimane della moda. Dopo la fashion week nella Grande Mela, che ha visto sfilare Ralph Lauren e Michael Kors, il testimone passerà alla città meneghina dal 19 al 25 settembre, con una sempre più crescente attesa per quella che sarà l'edizione dei debutti e dei grandi ritorni. Un calendario ricco di appuntamenti, quello di questa stagione, per un totale di 167 eventi: 67 sfilate, di cui 5 digitali e 72 presentazioni. Dai nomi più giovani alle pietre miliardi della moda, questa Fashion Week riserverà molte sorprese. Oltre, ovviamente, alle Maison più importanti, come Prada, Versace, Giorgio Armani e Dolce&Gabbana, tra gli eventi in pole position c'è sicuramente il debutto di Sabato De Sarno a Gucci e la prima collezione di Tom Ford dopo l'uscita dell'omonimo designer. Ci sarà anche il comeback di Fiorucci, lontano dalle scene per molto tempo, che ora torna con la direzione creativa di Francesca Murri e una presentazione giovedì 21 settembre che svelerà 15 look della "collezione zero".

I debutti della Milano Fashion Week

Milano sarà il trampolino di lancio di The Attico, che firmerà la sua prima sfilata, e di Karoline Vitto supported by Dolce&Gabbana. La Maison italiana continua quindi a incoraggiare le nuove generazioni di designer e, dopo aver contribuito al debutto di Miss Sohee, Matty Bovan e Tomo Koizumi, ora il duo creativo sostiene la stilista brasiliana, che vive a Londra, il cui lavoro si basa su un approccio inclusivo del corpo femminile. Primo show fisico per Anvav, mentre Chiara Boni con la sua Petite robe noir si sposta a Milano dopo anni di presenza alla New York Fashion Week.

La prima collezione Gucci firmata Sabato De Sarno

Tra gli show più attesi c'è sicuramente quello di Sabato De Sarno alla guida creativa di Gucci. Dopo l'uscita di Alessandro Michele dalla Maison di Kering, che ha sconvolto il mondo della moda, il brand della doppia G si prepara alla rivoluzione. Le aspettative sono alte per questa sfilata, gli addetti ai lavori si chiedono quale sarà la nuova estetica del brand da mesi, da quando lo stilista è stato messo a capo della direzione creativa. La loro curiosità sarà saziata venerdì 22 settembre con uno show nel cuore di Brera. De Sarno ha svelato la location il mese scorso, in un modo curioso e divertente: postando uno screen di Google maps nelle sue storie Instagram, rivelando che proprio la Pinacoteca sarà il suggestivo sfondo della sua prima collezione. Non ci sono altri dettagli, ma alcune voci dicono che la passerella prenderà tutta la via, e sembra che Gucci abbia già disposto ai locali circostanti di chiudere l'attività quel giorno.

Da Tom Ford a Moschino, le rivoluzioni creative

In calendario l'esordio del "nuovo" Tom Ford. Infatti, successivamente alla vendita del marchio a Estée Lauder, un'acquisizione da quasi 3 miliardi di dollari, lo storico fondatore ne ha lasciato la direzione creativa. La prima collezione non disegnata dall'ex Gucci vedrà la luce giovedì 21 settembre e porterà la firma di Peter Hawkings, storico collaboratore dello stilista texano. Cambio stilistico anche per Bally, che ha nominato Simone Bellotti come designer. Un altro divorzio che questa Fashion Week dovrà affrontare è quello di Jeremy Scott da Moschino. Il marchio compie 40 anni e la sfilata in programma per giovedì 21 celebrerà lo stile e l'eredità del celebre fondatore della Maison, Franco Moschino. Per l'occasione sono stati chiamati Carlyne Cerf de Dudzeele, Katie Grand, Gabriella Karefa-Johnson e Lucia Liu, quattro importanti stylist per curare la realizzazione dello show tributo, che svelerà 10 look ispirati al lavoro del celebre designer.

Un look Dolce&Gabbana Autunno/Inverno 2023–24

Come partecipare agli eventi della Milano Fashion Week

Sedere sul front row di una sfilata è sicuramente il sogno di molti, ma non è così facile. Agli show si può accedere solo su invito e dopo essersi fatti accreditare come buyer o giornalisti. Negli ultimi anni, però, alcuni brand hanno voluto aprire le porte, prima blindatissime, delle loro passerelle al pubblico, un modo anche per rendere la moda un ambiente più accessibile e meno elitario. Moncler per la settimana della moda dello scorso anno aveva organizzato un take over di Piazza del Duomo, permettendo a chiunque di poter vedere lo spettacolo, mentre Philosophy di Lorenzo Serafini aveva lanciato un contest per consentire alle persone che non lavorano nel settore di assistere alla sua sfilata. Diesel ha seguito lo stesso trend e l'accesso allo show Primavera/Estate 2023 era possibile mediante registrazione sul sito internet, ovviamente con posti limitati che si sono esauriti nel giro di poco tempo. Dato il successo il marchio fondato da Renzo Rosso ha deciso di riproporre lo stesso format anche quest'anno.

Le critiche al calendario

Un calendario concentrato con ritmi serrati che non è andato esente da critiche. "Alla Milano Fashion Week serve un giorno in più", ha affermato Carlo Capasa, presidente di Camera della Moda Italiana. "Non riusciamo più a trovare slot per le sfilate, c'è una densità pazzesca". L'obiettivo di Capasa sarebbe quindi quello di aggiungere una giornata a questa edizione di Milano Moda Donna e, secondo quanto dichiarato, sarebbe stato instaurato un "dialogo deciso" con le altre Settimane della Moda per organizzarsi in tal senso. Un aggiunta non semplice, in relazione al fatto che bisognerebbe apportare una modifica anche ai calendari internazionali.

Il calendario ufficiale della Milano Fashion Week

La data di inizio ufficiale di Milano Moda Donna è martedì 19 settembre. Tuttavia per quel giorno non sono previste sfilate, per evitare sovrapposizioni con la giornata di chiusura della Fashion Week londinese, per cui la settimana si aprirà con il Milano Moda Graduate e il CNMI fashion hub opening. Di seguito il programma dalla giornata successiva:

