Gucci elimina tutti i post dai social: cosa è successo a pochi giorni dalla sfilata di Sabato De Sarno Mancano pochi giorni al debutto di Sabato De Sarno da Gucci e sul profilo ufficiale della Maison sono scomparsi tutti i post: ecco per quale motivo l’account è stato “azzerato”.

A cura di Valeria Paglionico

Il countdown sta per arrivare al termine: il 19 settembre partirà l'attesissima Milano Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2024 e sono già moltissimi coloro che non vedono l'ora di ammirare le sfilate delle più grandi Maison al mondo, da Prada a Versace, fino ad arrivare a Giorgio Armani e Dolce&Gabbana. Il calendario è ricco di appuntamenti ma gli occhi degli esperti sono puntati tutti su Gucci, che vedrà il debutto di Sabato De Sarno alla direzione creativa. A lui è stato affidato l'arduo compito di sostituire Alessandro Michele a capo della griffe e non sorprende che abbia messo in atto una strategia di marketing pensata ad hoc per aumentare l'hype dei followers.

Cosa aspettarsi dalla prima sfilata di Sabato De Sarno

Sabato De Sarno è il nuovo stilista di Gucci e il 22 settembre debutterà in passerella, dando ufficialmente il via all'attesissima era post-Alessandro Michele, il designer che col suo animo rivoluzionario e visionario ha lasciato un segno indelebile nello stile della Maison. Fino alla scorsa estate le collezioni erano state firmate dal team di creativi della griffe ma ora è arrivato il momento della svolta: cosa ci sarà da aspettarsi? De Sarno ha dato una piccola anticipazione del suo stile nella campagna realizzata per la linea di Alta Gioielleria ma è negli ultimi giorni che ha dato il via a una geniale strategia di marketing volta ad aumentare l'interesse e la curiosità dei fan verso la sua prima sfilata. Se nelle scorse settimane aveva rivelato la location dello show con uno screen di Google Maps, ora ha pensato bene di cancellare tutti i post dall'account ufficiale di Gucci.

Perché l'account di Gucci è stato "azzerato"

Se si va sul profilo Instagram di Gucci si scopre che tutto è stato "azzerato": ogni post passato è stato eliminato e al momento risulta completamente vuoto, con 52.3 milioni di follower, 6 account seguiti e 0 post. Il motivo di questa scelta? Considerando che tra pochi giorni a Milano ci sarà la prima sfilata dell'erede di Alessandro Michele, il direttore creativo Sabato De Sarno, si tratta di un modo per marcare il nuovo corso della Maison. Sull'account del designer, intanto, è comparsa una foto con su scritto semplicemente "Ancora" accanto al tag Gucci, cosa che ha mandato in totale confusione i fan. La strategia di "azzerare" un profilo social prima dell'inizio di una nuova era non è nuova al fashion system: a fine agosto, ad esempio, lo aveva fatto anche Versace poco prima del lancio della campagna pubblicitaria A/I 2023-24, la prima realizzata dopo che la holding americana Tapestry Inc. ha acquistato la Capri Holding, ovvero la società che controlla la Maison della Medusa.